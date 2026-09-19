El presidente Abinader viajará a Nueva York para pronunciar discurso ante la ONU

Fotografía de archivo del presidente Luis Abinader en la ONU. ( SARAH YENESEL / EFE )

El presidente Luis Abinader viajará este domingo a Nueva York para encabezar la participación de la República Dominicana en el 81.º período de sesiones de la Asamblea General de las Naciones Unidas, donde agotará una amplia agenda de trabajo que tendrá como punto central su alocución ante ese organismo internacional el miércoles 23 de septiembre.

En el desarrollo de la agenda orientada a fortalecer los vínculos de la República Dominicana con otros Estados, organismos internacionales y actores relevantes para el desarrollo nacional, el presidente Abinader estará acompañado de la primera dama, Raquel Arbaje y de los ministros de Relaciones Exteriores, Víctor Bisonó, y de la Presidencia, José Ignacio Paliza.

La participación dominicana se produce en el marco de la Semana de Alto Nivel de las Naciones Unidas, que reúne a líderes mundiales para abordar los principales desafíos internacionales y promover la cooperación y la acción colectiva en favor de la paz, el desarrollo sostenible, la dignidad y la igualdad.

Agenda

El martes, Abinader participará en la apertura del Debate General de la Asamblea General, sesión que contempla entre sus primeras intervenciones la del secretario general de las Naciones Unidas, Antonio Guterres, además de las representaciones de Brasil y Estados Unidos, y entre otras. Al inicio de los debates se espera la presencia del presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, como en otros años.

El miércoles, Abinader pronunciará su alocución después del mediodía, ante la Asamblea General de las Naciones Unidas, uno de los principales escenarios del sistema multilateral, donde los jefes de Estado y de Gobierno presentan las posiciones y prioridades de sus respectivos países frente a los desafíos mundiales.

El jueves, sostendrá reuniones institucionales y actividades dirigidas a estrechar los vínculos con la diáspora dominicana. La jornada contempla un acto con la comunidad dominicana, un almuerzo de carácter empresarial, un encuentro con jóvenes de la ciudad de Nueva York y una cena empresarial.

El viernes, Abinader participará en un desayuno con los presidentes de seccionales del PRM, luego sostendrá una reunión privada y recibirá un reconocimiento de la William Paterson University. Posteriormente, participará en un homenaje a José Francisco Peña Gómez, antes de concluir su agenda en Estados Unidos.

Reuniones bilaterales

Durante esa jornada, el jefe de Estado desarrollará una intensa agenda diplomática que incluye reuniones bilaterales y acercamientos de alto nivel, además participará en una actividad vinculada a Meta 2036 y en una recepción oficial, acompañado por la primera dama, Raquel Arbaje.

Durante la agenda presidencial en Nueva York, Abinader entregará el Primer Pasaporte Biométrico; también tendrá una visita en ocasión de la inauguración de The People's Theatre Project: Centro Cultural Inmigrante y su participación en el acto "INDEX Somos Todos", dedicado a reconocer a dominicanos destacados en el exterior.

El mandatario tiene prevista su participación en la Iniciativa Escudo de las Américas y en la Cumbre Anual de Concordia 2026, específicamente en el espacio dedicado a la construcción de cadenas de suministro de minerales críticos en las Américas.

Asimismo, sostendrá reuniones bilaterales, participará en un encuentro con empresarios iberoamericanos del Consejo Empresarial Alianza por Iberoamérica (Ceapi) y del Adam Smith Center for Economic Freedom y en un Diálogo de Alto Nivel sobre Inteligencia Artificial, como parte de los espacios de discusión sobre temas estratégicos para el desarrollo y la competitividad.

La agenda contempla, además, espacios para la suscripción de acuerdos, el establecimiento de nuevas relaciones diplomáticas y reuniones bilaterales, como parte de los esfuerzos dirigidos a ampliar la cooperación internacional y fortalecer la presencia de la República Dominicana en los principales escenarios multilaterales.

Durante su estadía en NY, el jefe del Estado sostendrá encuentros con sectores sociales dominicanos.

Gold Insigne de Americas Society

También el miércoles, Luis Abinader recibirá la Gold Insigne de Americas Society, convirtiéndose en el primer mandatario dominicano en recibir esta distinción.

La entrega se realizará durante una cena organizada con motivo del reconocimiento al jefe de Estado dominicano, en el marco de su participación en la Semana de Alto Nivel de las Naciones Unidas.

La distinción se suma a una agenda internacional marcada por la presencia del presidente Abinader en los principales escenarios multilaterales y por los encuentros diplomáticos, empresariales y de cooperación previstos durante su estadía en Nueva York.

Agenda diplomática y nuevas oportunidades de cooperación Por su lado, el canciller Víctor Bisonó desarrollará una agenda de reuniones con sus homólogos y representantes de distintos países, con el propósito de fortalecer las relaciones diplomáticas, identificar nuevas áreas de cooperación y dar seguimiento a los temas de interés para República Dominicana.República Dominicana tendrá presencia en los principales escenarios y actividades que se desarrollarán en el marco de la Asamblea General, participando en espacios de diálogo sobre democracia, desarrollo, inteligencia artificial, comercio, inversión, minerales críticos, cooperación iberoamericana y la situación de Haití.El 81.º período de sesiones de la Asamblea General de la ONU estará presidido por el señor Khalilur Rahman (Bangladesh) y se desarrollará bajo el lema "Restaurar la confianza, gestionar la transformación: unas Naciones Unidas que cumplan para todos".