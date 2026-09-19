Vuelo que inició en un centro aéreo de deportaciones de ICE aterrizó en San Isidro

El acuerdo migratorio permite a los Estados Unidos aterrizar vuelos con extranjeros no dominicanos de manera temporal. ( EFE )

Un Boeing 737-300 que inició su recorrido el 17 de septiembre en El Paso, Texas, uno de los centros utilizados por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE) para sus operaciones aéreas de deportación, aterrizó horas después en la Base Aérea de San Isidro, en República Dominicana.

Los registros aeronáuticos indican que el vuelo operó bajo el indicativo TYSON49. La aeronave salió inicialmente de El Paso, realizó una escala en el aeropuerto ejecutivo de Opa-locka, Florida, y desde allí continuó hacia San Isidro.

El propio ICE identifica a la ciudad de El Paso, Texas, como uno de sus cuatro "ICE Air Hubs", junto con Alexandria, Luisiana; Harlingen, Texas; y Phoenix, Arizona.

De acuerdo con estadísticas divulgadas por la agencia el pasado 10 de septiembre, desde el centro de El Paso se habían realizado 27,066 remociones durante el año fiscal hasta el 7 de julio. Las cifras no incluyen traslados internos de personas bajo custodia migratoria.

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Detalles del vuelo

El vuelo hacia República Dominicana se produjo en momentos en que está vigente un memorando entre los gobiernos dominicano y estadounidense que permite el ingreso temporal al país de nacionales de terceros Estados enviados desde Estados Unidos.

Hasta este sábado, las autoridades dominicanas no habían informado públicamente la llegada del TYSON49 al aeropuerto dominicano.

Según los registros consultados, el avión salió de El Paso durante la mañana del 17 de septiembre y aterrizó posteriormente en Opa-locka. Desde ese aeropuerto de Florida despegó hacia República Dominicana y aterrizó en la Base Aérea de San Isidro a las 4:04 p.m.

Permaneció en territorio dominicano aproximadamente una hora y 33 minutos. A las 5:37 p.m. despegó nuevamente hacia Opa-locka y, más tarde esa misma noche, continuó hacia El Paso.

Los datos de seguimiento aéreo permiten establecer la ruta y los movimientos de la aeronave, pero no identifican la cantidad, nacionalidad ni condición migratoria de las personas que viajaban en ella, si es el caso.

Acuerdo firmado en mayo

República Dominicana y Estados Unidos firmaron el 12 de mayo un memorando de entendimiento, de carácter no vinculante, para permitir el "ingreso temporal y excepcional" al territorio dominicano de un número limitado de nacionales de terceros países. Hasta ahora la República Dominicana no ha informado de la llegada al país de extranjeros bajo el señalado memorando.

El Gobierno dominicano informó entonces que el mecanismo se aplicaría caso por caso, excluiría a nacionales haitianos, menores no acompañados y personas con antecedentes penales, y contaría con respaldo financiero y operativo de Estados Unidos.