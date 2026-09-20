Agenda que desarrollará el presidente Luis Abinader en visita a Nueva York

El presidente Luis Abinader en su alocución en la ONU en el 2025. ( EFE )

En su viaje a Nueva York, Estados Unidos, que comenzará este domingo, el presidente Luis Abinader tiene en agenda participar en el 81.º período de sesiones de la Asamblea General de las Naciones Unidas, donde desarrollará durante la próxima semana una agenda que combinará compromisos diplomáticos, reuniones bilaterales, encuentros empresariales, actividades sobre tecnología y cooperación internacional, así como actividades con la comunidad dominicana.

El principal compromiso del mandatario será su intervención ante la Asamblea General de la ONU, prevista para el miércoles 23 de septiembre después del mediodía, escenario en el que expondrá las posiciones y prioridades de la República Dominicana frente a los principales desafíos internacionales.

Abinader viajará acompañado de la primera dama, Raquel Arbaje; del ministro de Relaciones Exteriores, Víctor "Ito" Bisonó, y del ministro de la Presidencia, José Ignacio Paliza, conforme con datos suministrado por la Presidencia.

Martes: inicio de la agenda de alto nivel

La agenda presidencial comenzará con su participación, el martes, en la apertura del Debate General de la Asamblea General de las Naciones Unidas.

Durante esa jornada, Abinader sostendrá reuniones bilaterales y encuentros de alto nivel, además de participar en una actividad vinculada a Meta 2036 y en una recepción oficial junto a la primera dama.

El jefe de Estado también tiene programados encuentros con representantes del sector empresarial iberoamericano, como parte de los esfuerzos para fortalecer las relaciones económicas y las oportunidades de inversión.

Miércoles: discurso ante la ONU y reconocimiento internacional

El miércoles será uno de los días centrales de la visita. Después del mediodía, Abinader pronunciará su discurso ante la Asamblea General de la ONU, donde los jefes de Estado y de Gobierno presentan las prioridades de sus respectivos países ante la comunidad internacional.

Ese mismo día, el presidente dominicano recibirá la Gold Insigne de Americas Society, distinción con la que, de acuerdo con la agenda anunciada, se convertirá en el primer mandatario dominicano en recibir este reconocimiento.

La entrega se realizará durante una cena organizada en el marco de la Semana de Alto Nivel de las Naciones Unidas.

La agenda del mandatario también incluye su participación en espacios de diálogo relacionados con inteligencia artificial, comercio, inversión y desarrollo, además de reuniones bilaterales y actividades orientadas a ampliar la cooperación internacional.

Tecnología, comercio y minerales críticos

Durante su estadía en Nueva York, Abinader participará además en la Iniciativa Escudo de las Américas y en la Cumbre Anual de Concordia 2026, en particular en un espacio dedicado a la construcción de cadenas de suministro de minerales críticos en las Américas.

El presidente también participará en un Diálogo de Alto Nivel sobre Inteligencia Artificial, uno de los temas que forman parte de la agenda internacional dominicana durante esta visita.

A esto se suman encuentros con empresarios iberoamericanos del Consejo Empresarial Alianza por Iberoamérica (CEAPI) y del Adam Smith Center for Economic Freedom, orientados al intercambio sobre asuntos económicos y oportunidades de inversión.

Pasaporte biométrico y actividades con dominicanos

La agenda presidencial contempla también actividades relacionadas directamente con la comunidad dominicana en Nueva York.

Abinader entregará el primer pasaporte biométrico dominicano y participará en la inauguración de The People´s Theatre Project: Centro Cultural Inmigrante.

Asimismo, asistirá al acto "INDEX Somos Todos", dedicado al reconocimiento de dominicanos destacados en el exterior.

Jueves: contacto con la diáspora y sector empresarial

El jueves, el mandatario continuará con reuniones institucionales y actividades dirigidas a estrechar los vínculos con la comunidad dominicana residente en Nueva York.

La jornada contempla un acto con la comunidad dominicana, un almuerzo empresarial, un encuentro con jóvenes de la ciudad y una cena empresarial.

Estos encuentros se desarrollarán paralelamente a la agenda de relaciones institucionales y económicas que el presidente mantiene durante su estadía en Estados Unidos.

Viernes: William Paterson University y homenaje a Peña Gómez

El viernes, último día de su agenda en Estados Unidos, Abinader participará en un desayuno con los presidentes de las seccionales del Partido Revolucionario Moderno (PRM).

Posteriormente, sostendrá una reunión privada y recibirá un reconocimiento de William Paterson University.

Como parte de las actividades finales de su visita, participará además en un homenaje al dirigente político dominicano José Francisco Peña Gómez, antes de concluir su agenda en Estados Unidos.

Bisonó desarrollará agenda diplomática paralela

Mientras el presidente desarrolla su agenda en Nueva York, el canciller Víctor "Ito" Bisonó sostendrá reuniones con sus homólogos y representantes de distintos países.

El objetivo de estos encuentros será fortalecer las relaciones diplomáticas, identificar nuevas áreas de cooperación y dar seguimiento a asuntos de interés para la República Dominicana.

La delegación dominicana tendrá presencia en distintos espacios de la Semana de Alto Nivel de la ONU relacionados con democracia, desarrollo, inteligencia artificial, comercio, inversión, minerales críticos, cooperación iberoamericana y la situación de Haití.

La visita de Abinader a Nueva York se desarrollará en un contexto internacional marcado por la celebración de la 81.ª Asamblea General de las Naciones Unidas, que reúne esta semana a líderes de distintos países para abordar asuntos de alcance global.