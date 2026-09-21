Abinader sobre la IA: "Se puede avanzar y regular al mismo tiempo"

El presidente Luis Abinader y el ministro de Relaciones Exteriores, Víctor (Ito) Bisonó, participaron en un diálogo del Banco Interamericano de Desarrollo sobre la necesidad de impulsar una estrategia sobre la inteligencia artificial. ( CEDIDA POR LA PRESIDENCIA )

El presidente Luis Abinader consideró este lunes que es posible trabajar en el desarrollo de la inteligencia artificial (IA), y al mismo tiempo en la regulación de su uso.

Durante un Diálogo de Alto Nivel del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) en Nueva York, el mandatario dominicano destacó la necesidad de impulsar una estrategia regional ante el impacto de esta tecnología en las actividades económicas, mientras se avanza de forma simultánea en su regulación.

"Debemos tener esa estrategia porque la inteligencia artificial está cambiando toda la tecnología y realmente es una tecnología que va a cambiar todas las actividades económicas", expresó Abinader al ser preguntado sobre la iniciativa.

Estrategia regional

La Presidencia informó en una nota de prensa, que el encuentro estuvo enfocado en el tema de inteligencia artificial y una estrategia de inteligencia artificial para toda América Latina, así como la regulación de la misma.

Respecto a la regulación de la IA el presidente dominicano indicó que este aspecto también formó parte de las conversaciones.

"También sobre eso se habló y eso es parte de la estrategia. Pero yo creo que se puede avanzar y regular al mismo tiempo", expresó.

En el diálogo liderado por el presidente del BID, Ilan Goldfajn, acompañaron al presidente Abinader el canciller Víctor -Ito- Bisonó y la viceministra de Asuntos Económicos y Cooperación Internacional, embajadora Vilma Arbaje.

Debate sobre la IA

El diálogo en que participó Abinader se hizo en momentos en que se debate sobre el futuro de la IA y la necesidad de que se regule.