Abinader presenta a empresarios internacionales oportunidades de inversión en RD

El presidente Abinader participó en un encuentro organizado por el Consejo Empresarial Alianza por Iberoamérica (CEAPI) y el Adam Smith Center for Economic Freedom este lunes. ( FOTO CEDIDA POR LA PRESIDENCIA )

El presidente Luis Abinader presentó este lunes a empresarios y líderes iberoamericanos las condiciones que, según afirmó, convierten a República Dominicana en un destino atractivo para nuevas inversiones, entre ellas la estabilidad política y social, el crecimiento económico, la expansión de las zonas francas y las oportunidades que se abren en sectores como semiconductores, turismo y tierras raras.

El mandatario participó en un encuentro organizado por el Consejo Empresarial Alianza por Iberoamérica (CEAPI) y el Adam Smith Center for Economic Freedom, en el marco de la 81.ª Asamblea General de las Naciones Unidas, donde invitó a los empresarios a conocer la experiencia de compañías que ya operan en el país.

"Cuando me preguntan qué les puedo decir para invertir en República Dominicana, les respondo: pregúntenle a quienes ya han invertido allá, a ver cómo les ha ido. Nadie lo puede decir mejor que ellos", expresó.

Te puede interesar República Dominicana necesita mejoras para seguir siendo competitiva en atracción de IED

Abinader explicó que el Gobierno busca reducir los procesos burocráticos para facilitar la instalación de empresas y señaló que, mediante el programa Burocracia Cero, se procura llevar a un máximo de seis los permisos requeridos.

Indicó que actualmente el proceso para la aprobación de una zona franca toma alrededor de cuatro meses, una vez que las empresas entregan todos los documentos requeridos.

Zonas francas y semiconductores

El presidente resaltó la transformación de las zonas francas dominicanas hacia actividades de mayor valor agregado y contenido tecnológico.

Señaló que el país exporta más de 2,700 millones de dólares en dispositivos médicos y supera los 3,000 millones de dólares en dispositivos eléctricos.

"Estamos obteniendo ya no solamente cigarros o manufactura tradicional, sino manufactura con mayor valor agregado", sostuvo.

También informó que el Gobierno trabaja en una estrategia para incorporar al país a la industria de semiconductores, inicialmente mediante la capacitación de miles de dominicanos para labores de ensamblaje y, posteriormente, para avanzar hacia procesos de mayor complejidad tecnológica.

Abinader destaca estabilidad y crecimiento

Ante los empresarios, Abinader presentó la estabilidad política y social como uno de los principales atractivos para las inversiones de largo plazo.

El gobernante afirmó que la economía dominicana mantiene perspectivas favorables y estimó que el crecimiento económico del país este año no será inferior al 4.5 %.

Asimismo, adelantó que los datos correspondientes a agosto reflejarán un crecimiento superior al 5 %.

El mandatario indicó que la inversión extranjera se mantiene por encima de los 5,000 millones de dólares, pese al escenario de tensiones comerciales internacionales.

En materia social, señaló que la pobreza acumulada en lo que va de año se sitúa en 14.5 %, frente al 26 % registrado en 2019, mientras que la pobreza extrema ronda el 2.2 %.

También informó que República Dominicana recibirá el próximo 10 de octubre un certificado de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) por el programa Hambre Cero, reconocimiento que, según explicó, convertirá al país en el quinto de América Latina en recibirlo.

Sobre las finanzas públicas, Abinader indicó que la deuda respecto al producto interno bruto (PIB) pasó de 67 % en 2020 a alrededor de 57 % actualmente.

Pedernales y tierras raras

El desarrollo turístico de Pedernales fue presentado por el mandatario como otra oportunidad para la inversión internacional.

Explicó que a través del Fideicomiso Pro-Pedernales se han desarrollado obras de infraestructura, entre ellas el puerto turístico, que proyecta recibir cerca de 300,000 visitantes este año, además de hoteles y un aeropuerto próximo a la zona hotelera.

Abinader destacó la participación de empresas españolas en el proyecto y señaló que el primer hotel estará vinculado a Iberostar y la familia Fluxá.

"Pedernales, pónganlo en el mapa porque va a ser un punto de desarrollo muy importante", expresó.

El presidente también se refirió al potencial de las tierras raras que son estudiadas en el país. Dijo que para finales de este año se espera contar con una determinación más precisa sobre los recursos existentes y su eventual aprovechamiento económico.

Abinader planteó que, si se confirma su explotación, los ingresos podrían ser administrados mediante un fondo soberano. Según explicó, la propuesta contempla destinar la mitad de esos recursos a reducir la deuda pública y la otra mitad a inversiones en infraestructura.

Empresarios destacan posicionamiento de RD

Durante el encuentro, la presidenta de CEAPI, Núria Vilanova, destacó la transformación experimentada por República Dominicana y la gestión del Gobierno durante los últimos años.

Vilanova resaltó el crecimiento de las zonas francas y el desarrollo de actividades industriales, de medicamentos y otras áreas productivas.

"Tenemos con nosotros, por lo tanto, al presidente de un país que, contra viento y marea, en una de las épocas más difíciles de la región, marcadas por un menor crecimiento del PIB, ha sabido marcar la diferencia y hacer de República Dominicana el país que es", expresó.

De su lado, Carlos Díaz-Rosillo, director fundador del Adam Smith Center for Economic Freedom de Florida International University (FIU), destacó la posición alcanzada por República Dominicana en la captación de inversiones vinculadas al nearshoring.

"No hay país que lo haya hecho mejor en capturar esa inversión del nearshoring que la República Dominicana", afirmó.

El encuentro contó con la participación del canciller dominicano Víctor -Ito- Bisonó, además de empresarios y representantes de instituciones y organizaciones iberoamericanas.