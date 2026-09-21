Bisonó destaca agenda de RD en la ONU y apuesta por una diplomacia enfocada en comercio e inversión

El canciller dominicano, Víctor -Ito- Bisonó en una entrevista con el periodista Roberto Cavada desde Nueva York, donde participará en la Asamblea General de la ONU. ( CEDIDA POR ROBERTO CAVADA )

El ministro de Relaciones Exteriores, Víctor -Ito- Bisonó, afirmó que República Dominicana llega a la Asamblea General de las Naciones Unidas con una agenda marcada por la situación de Haití, el fortalecimiento de las relaciones comerciales, la atracción de inversiones y la búsqueda de nuevos mercados para los productos dominicanos.

Bisonó explicó que uno de los principales objetivos de la delegación dominicana será procurar la renovación de las fuerzas de intervención que operan en Haití, cuyo mandato vence en septiembre.

El canciller señaló que República Dominicana tiene particular interés en que Haití alcance estabilidad, al considerar que una mayor seguridad en ese país permitiría mejorar las condiciones económicas y comerciales entre ambas naciones.

"Si los haitianos tienen paz allá, se quedan allá. Y si tienen paz, seguro van a tener trabajo. Entonces nos van a comprar más productos a República Dominicana", expresó en una entrevista con el periodista Roberto Cavada en Nueva York.

Reunión con el canciller de Rusia

Como parte de la agenda bilateral durante la Asamblea General, Bisonó informó que sostendrá una reunión con el canciller de Rusia, país que forma parte del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas y que, según explicó, ha apoyado hasta ahora la renovación de las fuerzas de intervención en Haití.

En el encuentro también se abordará el turismo ruso hacia República Dominicana. El funcionario indicó que anteriormente alrededor de 500,000 turistas procedentes de Rusia visitaban anualmente el país, pero que ese flujo se ha reducido considerablemente. Rusia mantiene una guerra con Ucrania desde hace más de cuatro años.

La delegación dominicana también tiene previstas reuniones con países miembros de Comunidad del Caribe (Caricom) y otros encuentros bilaterales en los que se tratarán asuntos económicos, comerciales, migratorios y relacionados con visados.

Relaciones con Estados Unidos

Al referirse a las relaciones con Estados Unidos, Bisonó destacó la importancia económica de ese país para República Dominicana y señaló que ambos gobiernos mantienen conversaciones sobre comercio y aranceles.

Explicó que el 85 % de las remesas que recibe República Dominicana proviene de Estados Unidos y que ese mercado también representa un destino importante para las exportaciones dominicanas y una fuente fundamental de turistas e inversiones.

El canciller informó que ya ha sostenido conversaciones con el secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, y con Juan Pablo Segura, subsecretario de Estado de para Asuntos del Hemisferio Occidental.

Asimismo, adelantó que después de la Asamblea General viajará a Washington, donde participará en la Semana Dominicana y tendrá reuniones con funcionarios del Departamento de Estado y del Departamento de Energía.

Bisonó sostuvo que República Dominicana busca revisar sus acuerdos comerciales con Estados Unidos, incluyendo los asuntos relacionados con los aranceles, con el objetivo de fortalecer las exportaciones y las inversiones.

El arroz y el DR-Cafta

Otro de los temas comerciales abordados por el canciller fue el arroz y las disposiciones vinculadas al Tratado de Libre Comercio entre República Dominicana, Centroamérica y Estados Unidos (DR-Cafta).

Bisonó recordó que durante su gestión al frente del Ministerio de Industria, Comercio y Mipymes se emitió un decreto relacionado con el sector arrocero y afirmó que el Gobierno mantiene comunicación con los productores.

Señaló que la discusión debe abordarse tomando en cuenta la producción nacional y la seguridad alimentaria, y que el Gobierno continuará conversando con el sector para proteger sus intereses.

Bisonó mencionó además una reunión sobre el denominado "Escudo de las Américas", que encabezará el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, y en la que participará el presidente Luis Abinader. Según el canciller, República Dominicana tiene un papel dentro de este ejercicio regional relacionado con la lucha contra el terrorismo, el narcotráfico y la estabilidad regional.

Una diplomacia enfocada en la economía

Bisonó sostuvo que la política exterior dominicana debe tener un componente económico cada vez más importante, debido a la competencia internacional por inversiones, mercados y cadenas de suministro.

Explicó que la Cancillería debe convertirse en un instrumento de apoyo para la industria y la producción nacional, además de promover las exportaciones y buscar nuevas inversiones.

En ese sentido, indicó que ha instruido a embajadores y cónsules para que contribuyan a identificar oportunidades comerciales y de inversión para República Dominicana.

Una Cancillería "moderna y ágil"

Al referirse a sus primeros días al frente del Ministerio de Relaciones Exteriores, Bisonó afirmó que encontró servidores públicos con experiencia y capacidad y dijo que su intención es construir sobre el trabajo realizado por sus antecesores.

Aseguró que busca impulsar una Cancillería "moderna, dinámica y ágil", con mecanismos para medir el desempeño y dar respuesta a las necesidades actuales.

El funcionario sostuvo que su gestión estará orientada a fortalecer las relaciones internacionales del país, pero también a generar resultados concretos en materia de comercio, inversión, exportaciones y oportunidades para la producción nacional.