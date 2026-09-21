El presidente Luis Abinader dedicó este lunes un mensaje público a su esposa, la primera dama Raquel Arbaje, con motivo de su cumpleaños número 56, acompañado de un video que recoge momentos de la pareja y una fotografía en la que aparecen tomados de las manos.

"¡Feliz cumpleaños, mi amor! Qué dichoso soy al tenerte, @Raquel_Arbaje. ¡Que Dios nos bendiga siempre!", escribió el mandatario en su cuenta de Instagram.

En una de las imágenes utilizadas para acompañar la publicación se observan las manos de ambos entrelazadas y el mensaje: "¡Feliz cumpleaños, amor de mi vida!".

Más de tres décadas juntos

Abinader y Arbaje se conocieron durante actividades políticas cuando eran jóvenes. Contrajeron matrimonio el 11 de marzo de 1995 y en marzo de este año celebraron 31 años de casados.

De su matrimonio nacieron sus tres hijas: Esther Patricia, Graciela Lucía y Adriana Margarita.

La familia ha aparecido junta en diferentes momentos de carácter oficial y personal. En mayo de 2024, por ejemplo, Arbaje y sus tres hijas acompañaron al mandatario durante una visita al Vaticano, donde la familia fue recibida por el papa Francisco.

En 2023, Abinader también realizó un viaje de carácter personal a Estados Unidos junto a Arbaje para asistir a la graduación universitaria de una de sus hijas. La Presidencia informó entonces que los gastos fueron cubiertos con recursos propios de la familia.

Los mensajes entre ambos

Las felicitaciones públicas entre Abinader y Arbaje se han repetido durante los últimos años en cumpleaños, aniversarios y otras fechas personales.

Cuando celebraron 27 años de matrimonio en 2022, Arbaje describió la relación como una construcción basada en "el respeto, la comunicación, el apoyo, la admiración y, sobre todo, el amor".

En febrero de 2025, Abinader recordó en otra publicación una frase que, según la pareja, los acompaña desde el inicio de su relación: "Juntos, hacia el infinito". Arbaje respondió entonces que la expresión tenía "más de 30 años".

El cumpleaños de Arbaje también ha sido motivo de mensajes similares. En 2022, Abinader la describió públicamente como una mujer "cariñosa, fuerte, con determinación y valentía".