Abinader se reúne con Keiko y dice que busca elevar a "otros niveles" las relaciones entre RD y Perú

La presidenta de Perú, Keiko Fujimori, y el presidente de la República Dominicana, Luis Abinader. ( CEDIDA POR LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA )

El presidente Luis Abinader planteó este lunes que espera llevar a "otros niveles" las relaciones entre República Dominicana y Perú, durante una reunión bilateral con la presidenta peruana, Keiko Fujimori, en el marco de su jornada de trabajo en Nueva York, Estados Unidos.

El encuentro estuvo centrado en el fortalecimiento de los vínculos entre ambos países y en la identificación de nuevas oportunidades de acercamiento y cooperación.

"Queríamos tener siempre con Perú las mejores relaciones, incentivar las relaciones nuestras. Creo que las podemos llevar a otros niveles", expresó Abinader tras el intercambio.

El mandatario destacó los vínculos históricos entre República Dominicana y Perú y señaló que existe potencial para ampliar las relaciones bilaterales.

Encuentro presidencial

https://resources.diariolibre.com/images/2026/09/22/whatsapp-image-2026-09-21-at-81120-pm-fe57b864.jpeg (PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA)

"Son países hermanos que tenemos muchas relaciones, que incluso no estaban potencializadas en su totalidad", manifestó.

Abinader explicó que se trató de su primer encuentro con Fujimori desde que asumió la Presidencia de Perú, el 28 de junio de este 2026.

Como parte de la conversación, ambos mandatarios se extendieron invitaciones para realizar visitas oficiales a sus respectivos países.

"También, el primer encuentro con ella después de ser presidenta. Ella me invitó y nosotros la invitamos también", indicó el jefe de Estado.

La reunión se produjo durante la agenda del presidente dominicano en Nueva York, donde participa en actividades vinculadas a su presencia en la ciudad y está previsto que participe en la asamblea general de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) este miércoles.

Acompañantes Abinader estuvo acompañado por el canciller Víctor "Ito" Bisonó; el embajador y viceministro de Política Exterior Multilateral, Rubén Silié, y el representante permanente de República Dominicana ante las Naciones Unidas, Wellington Bencosme.