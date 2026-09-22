Gobierno juramenta en Nueva York el comité de la diáspora para Meta RD 2036

A la izquierda los miembros del comité, al centro el presidente Luis Abinader, acompañado de José Ignacio Paliza, Peter A. Prazmowski, Jesús Vásquez, Frank Rainieri y Manuel Estrella. ( TOMADA DE LAS REDES SOCIALES DE PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA DOMINICANA. )

El Gobierno dominicano dejó juramentado este martes en Nueva York el Comité de la Diáspora de Meta RD 2036, durante un acto encabezado por el presidente Luis Abinader, en el marco de su visita a esa ciudad por la 81.ª Asamblea General de las Naciones Unidas (ONU).

La juramentación se realizó durante el Foro Internacional para el Pleno Desarrollo, Meta RD 2036, iniciativa que procura duplicar el tamaño real de la economía dominicana hacia 2036 y avanzar hacia un pleno desarrollo del país.

En el acto transmitido en vivo, fueron juramentados como integrantes del comité Karina Collado, Samuel Collado, Rubén Luna, Augusto Tabares, Alejandra de los Santos, Ramona Hernández, Luis Corona y David Hiraldo.

La nueva comisión tendrá como misión servir de puente entre Meta RD 2036 y los dominicanos residentes en el exterior, promoviendo su participación y canalizando sus ideas, experiencias y conocimientos para incorporarlos a las iniciativas que se desarrollan dentro de la estrategia.

La diáspora en Meta RD 2036

Durante la actividad, el ministro de la Presidencia, José Ignacio Paliza, explicó que Meta RD 2036 constituye un propósito aspiracional para convertir a la República Dominicana en un país plenamente desarrollado durante los próximos diez años, pero sostuvo que la iniciativa ha evolucionado hasta convertirse también en un método de trabajo conjunto entre los sectores público y privado.

Paliza destacó la importancia de integrar a los dominicanos residentes en el exterior, quienes, según indicó, aportan cerca de 12,000 millones de dólares anuales a la economía dominicana mediante las remesas.

Explicó que la nueva mesa de trabajo busca identificar los principales sectores de interés de la diáspora y determinar cómo sus capacidades y experiencias pueden integrarse al desarrollo económico y social del país.

Por su parte, Peter A. Prazmowski, director ejecutivo del Consejo Nacional de Competitividad y director de Meta RD 2036, señaló que la iniciativa funciona como una plataforma de colaboración entre el sector público, el sector privado, la academia y la sociedad civil.

Prazmowski informó que los comités han realizado 293 reuniones y que, de más de 1,000 iniciativas planteadas inicialmente, fueron priorizadas 56. De estas, 39 están previstas para concluir durante 2026 y diez ya han sido completadas.

Meta RD 2036 se convirtió en un método de trabajo

Durante su intervención, el empresario Manuel Estrella, coordinador del Comité de Construcción e Infraestructura de Meta RD 2036, destacó el modelo de trabajo que se ha desarrollado entre los sectores público y privado para identificar los obstáculos que limitan el crecimiento económico.

El empresario sostuvo que Meta RD 2036 debe trascender los períodos gubernamentales y servir como una hoja de ruta de largo plazo para el desarrollo nacional.

"Los gobiernos que vengan, lo correcto es que se suban en este plan, que no sale de teorías, sino de actores del sistema", manifestó.

Durante el foro, Estrella destacó la coordinación alcanzada entre representantes gubernamentales y empresariales dentro de los distintos comités de trabajo.

Estrella, quien coordina el área de construcción, ha señalado entre las prioridades de ese sector la reducción de trabas administrativas y el impulso de la inversión en infraestructura.

En tanto, el cónsul general de la República Dominicana en Nueva York, Jesús Vásquez, afirmó que la comunidad dominicana residente en el extranjero forma parte del presente y del futuro del país.

"Ese talento, esa experiencia y esa capacidad también debe de estar presente en la construcción de la República Dominicana que queremos alcanzar al 2036", expresó Vásquez durante el encuentro.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/09/23/whatsapp-image-2026-09-22-at-82139-pm-42391b79.jpeg Economísta Xavier Sala-i-Martin (CEDIDA POR LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA DOMINICANA) https://resources.diariolibre.com/images/2026/09/23/whatsapp-image-2026-09-22-at-82137-pm-5ab7443a.jpeg El empresario Manuel Estrella, coordinador del Comité de Construcción e Infraestructura de Meta RD 2036. (CEDIDA POR LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA DOMINICANA) https://resources.diariolibre.com/images/2026/09/23/whatsapp-image-2026-09-22-at-82134-pm-7093121b.jpeg El ministro de la Presidencia, José Ignacio Paliza. (CEDIDA POR LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA DOMINICANA) https://resources.diariolibre.com/images/2026/09/23/whatsapp-image-2026-09-22-at-82138-pm-497508c7.jpeg Peter A. Prazmowski, director ejecutivo del Consejo Nacional de Competitividad y director de Meta RD 2036. (CEDIDA POR LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA DOMINICANA) ‹ >

Conocimiento y conexiones

El economista Xavier Sala-i-Martin participó como panelista del encuentro. Durante su intervención, señaló que la contribución de la diáspora puede ir más allá del envío de remesas y abarcar la transferencia de conocimientos, la atracción de inversiones y la creación de redes de profesionales dominicanos.

Sala-i-Martin planteó que los residentes en el exterior pueden utilizar sus conexiones con empresas, universidades y hospitales para generar oportunidades para el país y contribuir a transformar la emigración de talento en una fuente de conocimiento para República Dominicana.

Con la conformación del nuevo comité, Meta RD 2036 incorpora formalmente una mesa de trabajo dedicada a vincular a los dominicanos residentes en el exterior con los proyectos e iniciativas que se desarrollan para alcanzar los objetivos económicos y sociales planteados para la próxima década.

En la actividad participaron el congresista Adriano Espaillat; Frank Rainieri, fundador del Grupo Puntacana y cocoordinador de Meta RD 2036; Aída Rodríguez, exdirectora de Transporte de la ciudad de Nueva York; el senador Carlos Gómez y la viceministra para las Comunidades en el Exterior, Celinés Toribio.