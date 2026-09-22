Abinader destaca reducción de la pobreza como avance hacia Meta RD 2036

El presidente Luis Abinader caminando en Nueva York, junto al ministro de Relaciones Exteriores, Víctor (Ito) Bisonó. ( PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA DOMINICANA )

El presidente Luis Abinader afirmó este martes que la reducción de la pobreza de 25.9 % en 2019 a 17 % el año pasado constituye una muestra de los avances alcanzados por la República Dominicana hacia el objetivo de duplicar el tamaño de su economía para 2036.

El mandatario se refirió al tema al responder preguntas de la prensa tras concluir el Foro Internacional Meta RD 2036 para el Pleno Desarrollo, informó la Dirección de Prensa del Presidente.

Abinader aseguró que Meta RD 2036 ha avanzado como una plataforma de trabajo conjunto entre los sectores público y privado, mediante la cual se evalúan periódicamente las áreas que requieren cambios y aquellas en las que se deben consolidar los avances.

"Meta 2036 es un proyecto que tenemos entre el sector privado y el sector público para duplicar el tamaño de nuestra economía para el 2036. Pero al mismo tiempo se ha convertido en una plataforma en la que mensualmente nos reunimos para escuchar las áreas donde tenemos que hacer cambios, aquellas donde tenemos que consolidar y seguir trabajando bien", expresó.

Al valorar el desarrollo de la iniciativa, el jefe de Estado manifestó que "realmente nos ha ido bastante bien" y señaló que se mantiene el trabajo para alcanzar la meta establecida.

Reducción de la pobreza

Abinader vinculó el avance hacia Meta RD 2036 con la disminución de los niveles de pobreza registrada en el país durante los últimos años.

"Hemos ido desarrollando para tener esa meta de duplicar nuestra economía en el 2036. Y una muestra de eso es el nivel de pobreza en la República Dominicana, que ha ido disminuyendo significativamente, de 26 %, 25.9 % que era en el 2019. El año pasado fue de 17 y este año va a seguir bajando", sostuvo ante preguntas de periodistas.

De acuerdo con la información suministrada por la Presidencia, Meta RD 2036 tiene como propósito duplicar el tamaño de la economía dominicana en un período de diez años mediante la coordinación entre el Gobierno y el sector privado.

Reconocimiento de la FAO

Durante sus declaraciones, el presidente también recordó que la República Dominicana recibirá el próximo 10 de octubre, en Roma, Italia, un reconocimiento de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) relacionado con los avances del país en materia de alimentación.

"Ya somos Hambre Cero y la FAO nos va a dar el certificado y nos va a dar un reconocimiento el día 10 de octubre en Roma, Italia", declaró el mandatario.

Escudo de las Américas

En otro tema, Abinader se refirió a su participación en la iniciativa Escudo de las Américas y señaló que durante el encuentro encabezado por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, se trataron asuntos relacionados con la seguridad regional.

Según explicó, las conversaciones estuvieron enfocadas en la coordinación entre los países para enfrentar el narcotráfico y las bandas criminales que operan en América Latina.

"Estuvo el presidente Trump y tratamos todos los temas de seguridad, cómo tenemos que coordinar para atacar a todo el narcotráfico y las bandas criminales en toda Latinoamérica", expresó Abinader.

La Presidencia indicó que las declaraciones fueron ofrecidas al finalizar el Foro Internacional Meta RD 2036 para el Pleno Desarrollo.