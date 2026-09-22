El presidente de la República, Luis Abinader, recorrió a pie este martes varios bloques de calles de Nueva York, Estados Unidos, durante su visita a esa ciudad para participar en la 81.ª Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas (ONU).

De acuerdo con una nota de prensa, el mandatario realizó los desplazamientos acompañado de integrantes de su comitiva y funcionarios de su gobierno, entre ellos el canciller Víctor "Ito" Bisonó.

Uno de los recorridos se produjo debido a la congestión vehicular en algunas zonas de Manhattan, por lo que Abinader optó por continuar a pie para trasladarse hacia sus compromisos oficiales y reuniones de trabajo.

Las imágenes fueron difundidas en redes sociales, donde se observa al jefe de Estado caminando junto a miembros de su equipo por las calles de la ciudad estadounidense.

Agenda presidencial en Nueva York

La caminata se produjo en medio de la agenda que desarrolla el mandatario en Nueva York, que incluye encuentros con representantes de la diáspora dominicana y reuniones relacionadas con inversión, tecnología y desarrollo económico.

Durante su estadía, Abinader también ha participado en actividades vinculadas a la presentación de la Meta RD 2036, iniciativa que forma parte de la agenda de desarrollo económico del gobierno.

Asimismo, su visita contempla actividades relacionadas con la participación de la República Dominicana en la Asamblea General de la ONU, donde la Misión Permanente del país ante ese organismo coordina la representación dominicana en los distintos espacios de la agenda multilateral.