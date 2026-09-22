Abinader participa en encuentro de "Escudo de las Américas" encabezado por Trump

El presidente Luis Abinader participa este martes junto a otros mandatarios de la región en el encuentro de la iniciativa Escudo de las Américas encabezado por el mandatario de Estados Unidos, Donald Trump. ( CEDIDA POR PRESIDENCIA )

El presidente Luis Abinader participó este martes en un encuentro de la iniciativa Escudo de las Américas, encabezado por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y con la presencia de otros mandatarios y representantes de países del hemisferio.

La actividad se desarrolló en Nueva York como parte de la agenda internacional de Abinader durante el 81.º período de sesiones de la Asamblea General de las Naciones Unidas (ONU).

Antes del inicio formal del encuentro, el mandatario dominicano compartió con varios jefes de Estado de la región, entre ellos José Antonio Kast, de Chile; Santiago Peña, de Paraguay; Daniel Noboa, de Ecuador; Javier Milei, de Argentina; Rodrigo Paz, de Bolivia, y Keiko Fujimori, de Perú.

Agenda contra el crimen organizado

El Escudo de las Américas reúne a países del hemisferio con el propósito de fortalecer la coordinación y cooperación para enfrentar el narcotráfico, los carteles y otras expresiones del crimen organizado transnacional.

Además de Estados Unidos y República Dominicana, forman parte de la iniciativa Argentina, Bolivia, Chile, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, Guyana, Honduras, Panamá, Paraguay y Trinidad y Tobago.

En esa ocasión, Abinader participó en la firma de una proclamación relacionada con la creación de una coalición regional para combatir los carteles del narcotráfico, informó la Presidencia dominicana.

Miércoles de alta actividad internacional

La agenda de Abinader continuará este miércoles con uno de sus compromisos centrales en Nueva York : su discurso ante la Asamblea General de la ONU , previsto para después del mediodía.

El mandatario dominicano tiene previsto abordar temas de interés para el país durante su intervención ante el principal foro deliberativo de Naciones Unidas.

Reconocimiento Abinader recibirá la Gold Insigne de Americas Society, reconocimiento que la organización concede a jefes de Estado democráticamente elegidos. Con esta distinción, se convertirá en el primer presidente dominicano en recibir el reconocimiento.

La agenda del jefe de Estado en Nueva York también incluye reuniones bilaterales y encuentros de alto nivel relacionados con cooperación, comercio, inversión y desarrollo.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/09/22/whatsapp-image-2026-09-22-at-45813-pm-c8b0df95.jpeg De izquierda a derecha: José Antonio Kast, presidente de Chile; Daniel Noboa, presidente de Ecuador; Santiago Peña, presidente de Paraguay; Rodrigo Paz, presidente de Bolivia; Luis Abinader, presidente de la República Dominicana; Javier Milei, presidente de Argentina y Víctor Bisonó (Ito), ministro de Relaciones Exteriores. (CEDIDA POR PRESIDENCIA)