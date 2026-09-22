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almuerzo Raquel Arbaje Melania Trump
almuerzo Raquel Arbaje Melania Trump

Raquel Arbaje asiste a almuerzo de primeras damas liderado por Melania Trump en Nueva York

Durante su visita a Nueva York, Arbaje destacó la importancia de estos encuentros para fortalecer lazos entre naciones

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    Raquel Arbaje asiste a almuerzo de primeras damas liderado por Melania Trump en Nueva York
    Almuerzo de primeras damas organizado por Melania Trump en Nueva York (TOMADA DEL X DE LA PRIMERA DAMA RAQUEL ARBAJE.)

    La primera dama de la República Dominicana, Raquel Arbaje, participó este martes en un almuerzo liderado por su homóloga de los Estados Unidos, Melania Trump, en Nueva York.

    La actividad se enmarcó dentro de la misión que cumple Arbaje, junto al presidente Luis Abinader, con motivo del 81.º período de sesiones de la Asamblea General de las Naciones Unidas, que reúne esta semana a líderes de distintos países para abordar asuntos de alcance global.

    A través de una publicación en sus redes sociales, la primera dama agradeció a Melania Trump por la invitación al almuerzo y explicó que el encuentro permitió estrechar relaciones. "Estos encuentros nos permiten conversar, escucharnos y estrechar relaciones desde los espacios que compartimos como primeras damas", expresó Arbaje.

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    La pareja presidencial estará en Nueva York y agotará una agenda de actividades de alto nivel, siendo este miércoles el día central de la visita, en el que el presidente Abinader pronunciará un discurso ante la Asamblea General de la ONU.

    Reconocimiento a Luis Abinader

    Ese mismo día, el presidente dominicano recibirá la Gold Insigne de Americas Society, distinción con la que, de acuerdo con la agenda anunciada, se convertirá en el primer mandatario dominicano en recibir este reconocimiento.

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