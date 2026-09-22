Senado aprueba proyecto que prohíbe importar mercancías producidas mediante trabajo forzoso

El Senado de la República, en la provincia Monseñor Nouel en conmemoración a su 44 aniversario. ( CEDIDA POR EL SENADO )

Durante la sesión del Senado de la República, celebrada este martes en la provincia Monseñor Nouel con motivo del 44.º aniversario de su creación, los senadores aprobaron de urgencia, en dos lecturas consecutivas, el proyecto de ley que busca prevenir y prohibir la importación de mercancías producidas mediante trabajo forzoso.

Con 27 votos a favor, el proyecto de ley, propuesto por el senador de la provincia San Juan, Félix Bautista, y respaldado por otros 30 senadores, fue aprobado por el pleno del Senado.

En primera discusión obtuvo 26 de 27 votos y en segunda fue aprobado con 27 votos de los presentes. La pieza pasa ahora a la Cámara de Diputados para su conocimiento.

La iniciativa establece el régimen jurídico para la prevención, identificación, verificación y prohibición de la importación de bienes, productos y manufacturas extraídos, procesados o elaborados total o parcialmente mediante trabajo forzoso.

El proyecto también procura proteger los derechos humanos fundamentales y la dignidad de los trabajadores dentro de las cadenas de suministro vinculadas al comercio internacional, así como contribuir a la prevención y erradicación de estas prácticas.

De igual manera, la propuesta busca garantizar el cumplimiento de las obligaciones internacionales asumidas por la República Dominicana en materia de prevención del trabajo forzoso, respeto a los derechos humanos y comercio internacional.

La aprobación de la iniciativa se produce en un contexto marcado por las medidas arancelarias adoptadas por Estados Unidos para las importaciones procedentes de países, según sus normas comerciales, que no cuentan con mecanismos para impedir el ingreso de mercancías producidas mediante trabajo forzoso. De acuerdo con lo expuesto durante el debate, República Dominicana quedó incluida entre los países sujetos a un arancel del 12.5 %, frente al 10 % aplicado a los países que cuentan con este tipo de legislación.

El senador Félix Bautista, autor de la iniciativa, sostuvo que la aprobación de la ley permitiría al país negociar con Estados Unidos la eliminación de ese arancel adicional, cuyo impacto económico estimó en unos 182 millones de dólares anuales.

Bautista también afirmó que República Dominicana se encuentra entre los países que enfrentan los aranceles más elevados bajo este esquema.

Otras leyes aprobadas

El proyecto de Ley del Casabe como patrimonio del país, propuesto por Casimiro Antonio Marte Familia, fue aprobado en primera discusión con 27 a favor.

La iniciativa proyecto de semillas, de los senadores Héctor Acosta y Félix Bautista, fue aprobada en segunda discusión.

El Senado también aprobó en única iniciativa el proyecto para la instalación de un Instituto Tecnológico de las Américas (ITLA) en Mao, iniciativa propuesta por su senador Odalis Rafael Rodríguez.

Reconocimientos

En la sesión, el Senado también reconoció a personalidades importantes de Monseñor Nouel en ocasión del 44 aniversario de su creación como provincia.

Salvador Gómez Gil, primer senador de la provincia

Roberto Artemio Rosario, abogado de la provincia

Alberto Peña Vargas, primer gobernador de la provincia, a quien se le realizó un homenaje póstumo.