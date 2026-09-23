Abinader vuelve a la ONU con Haití entre sus temas

El presidente de la República, Luis Abinader, durante un discurso en la ONU. ( ARCHIVO/DIARIO LIBRE )

Nueva York se convierte cada septiembre en el punto de encuentro de líderes de todo el mundo, quienes acuden a la sede de las Naciones Unidas (ONU) para participar en el período ordinario de sesiones de su Asamblea General.

Hoy, el presidente Luis Abinader pronunciará su discurso ante la 81.ª Asamblea General de las Naciones Unidas (ONU), en una intervención en la que adelantó que abordará temas relacionados con el comercio y la situación de Haití.

Será una nueva participación del mandatario dominicano ante el organismo internacional, donde la crisis haitiana ha ocupado buena parte de sus intervenciones desde que llegó a la Presidencia.

Abinader participó por primera vez en la Asamblea General de las Naciones Unidas el 23 de septiembre de 2020, apenas semanas después de asumir la Presidencia de la República. En ese momento, la pandemia de COVID-19 llevó a que la 75.ª Asamblea General se desarrollara de forma virtual, por lo que el mandatario pronunció su discurso desde el Palacio Nacional.

En su intervención en esa ocasión, Abinader planteó la necesidad de garantizar que la vacuna contra el coronavirus llegara a todos los habitantes del mundo y resaltó la responsabilidad de la Organización Mundial de la Salud (OMS) en ese proceso. También propuso establecer un fondo de solidaridad internacional para responder ante futuras pandemias.

Crisis haitiana, uno de los temas centrales

Para 2021, la crisis de Haití ocupó un lugar central en su discurso ante la Asamblea General. “No hay, ni habrá jamás una solución dominicana a la crisis de Haití”, enfatizó el mandatario.

Abinader sostuvo que República Dominicana no podía enfrentar sola la situación del vecino país y alertó que el conflicto haitiano podría desbordar la frontera. Planteó que primero debía lograrse la seguridad para luego organizar elecciones y llamó a la comunidad internacional a asumir con urgencia la estabilización de Haití como una prioridad.

En 2022, el paso del huracán Fiona por República Dominicana modificó los planes del presidente, quien tuvo que suspender su viaje a Nueva York, en donde participaría en la Asamblea General de las Naciones Unidas.

A pesar de su ausencia, la Presidencia difundió un breve discurso del mandatario, en el que dejó claro que su participación en la septuagésima séptima Asamblea no quedaba descartada de manera definitiva. Entre los asuntos que tenía previsto abordar figuraba nuevamente la crisis haitiana.

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En 2023, Abinader manifestó estar dispuesto a aceptar la mediación de las Naciones Unidas y de otros homólogos internacionales para solucionar el conflicto con Haití provocado por la construcción del canal en el río Masacre.

El mandatario condicionó cualquier diálogo o mediación a la paralización inmediata de la construcción de la obra, que consideraba una violación de los acuerdos internacionales. Además, durante su intervención abordó otros temas, entre ellos el impacto del cambio climático, los altos precios del petróleo y el sargazo en la región.

Haití y Venezuela, en el discurso de 2024

En la septuagésima novena Asamblea General, Abinader afirmó que fortalecería las medidas respecto a Haití si fracasaba la misión de paz de la ONU.

También denunció que varios países no habían depositado los fondos comprometidos para la Misión Multinacional de Apoyo a la Seguridad en Haití y reiteró que República Dominicana no podía cargar con el peso de la crisis el vecino, debido a la carga económica que representa la inmigración haitiana para el país.

En 2025, Abinader enfatizó el respaldo de República Dominicana a la propuesta de Estados Unidos y Panamá para encabezar una nueva misión en Haití para poner fin al dominio de las bandas armadas sobre un amplio territorio del vecino país.

La nueva misión estaría compuesta por 5,500 efectivos y tendría facultad para enfrentar por la fuerza a las pandillas.

El jefe de estado también enfatizó que República Dominicana continuaría protegiendo su integridad territorial y haciendo valer su régimen migratorio.