RD establece relaciones con Somalia y fortalece vínculos comerciales con Grecia

La República Dominicana estableció relaciones diplomáticas con la República Federal de Somalia y acordó con Grecia fortalecer la cooperación en materia de comercio, inversiones y cadenas de suministro, como parte de la agenda que desarrolla el canciller Víctor -Ito- Bisonó durante la Semana de Alto Nivel del 81.º período de sesiones de la Asamblea General de las Naciones Unidas, celebrada en Nueva York, Estados Unidos.

Bisonó suscribió un Comunicado Conjunto con el ministro de Relaciones Exteriores y Cooperación Internacional de Somalia, Abdisalam Abdi Ali, mediante el cual ambos Gobiernos formalizaron el establecimiento de relaciones diplomáticas, de conformidad con la Convención de Viena, indica una nota de prensa del Ministerio de Relaciones Exteriores dominicano.

Con este acuerdo, Somalia se convierte en el país número 188 con el que la República Dominicana mantiene vínculos diplomáticos.

El establecimiento de estas relaciones forma parte de la agenda de acercamiento y cooperación internacional que desarrolla el país para ampliar sus vínculos bilaterales con otras naciones.

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Acuerdo con Grecia

Durante su agenda en Nueva York, Bisonó también firmó con su homólogo de la República Helénica, Giorgos Gerapetritis, un Memorándum de Entendimiento para promover el comercio, las inversiones y el desarrollo de cadenas de suministro entre República Dominicana y Grecia.

El acuerdo contempla la creación de un Grupo de Trabajo Conjunto que tendrá entre sus objetivos explorar mecanismos para fortalecer las relaciones económicas y facilitar el intercambio de información, estrategias y perspectivas entre los sectores público y privado de ambos países.

El memorándum fue suscrito en el marco de las reuniones bilaterales que desarrolla el canciller dominicano durante la Asamblea General de las Naciones Unidas.

La agenda de Bisonó en Nueva York incluye además encuentros con representantes de distintos países y organismos internacionales, orientados al fortalecimiento de las relaciones diplomáticas y la cooperación de la República Dominicana.

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