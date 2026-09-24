Presidente Abinader anuncia 300 becas para jóvenes dominicanos residentes en Nueva York

El anuncio fue realizado durante el panel "Juventud Dominicana en el exterior; una generación de impacto", celebrado en Nueva York, donde Luis Abinader conversó con jóvenes profesionales y estudiantes de la diáspora ( CEDIDA POR LA PRESIDENCIA )

El presidente Luis Abinader anunció este jueves en Nueva York 300 becas para jóvenes dominicanos residentes en ese estado, como parte de una iniciativa para ampliar sus oportunidades de formación académica y tecnológica y fortalecer sus vínculos con República Dominicana.

El mandatario explicó que 100 becas serán destinadas a estudios de posgrado, 100 a carreras de grado y otras 100 a programas de formación tecnológica en el Instituto Tecnológico de Las Américas (ITLA).

El anuncio fue realizado durante el panel "Juventud Dominicana en el exterior; una generación de impacto", celebrado en Nueva York, donde el mandatario conversó con jóvenes profesionales y estudiantes de la diáspora.

Las becas de grado y posgrado serán coordinadas por el Ministerio de Educación Superior, Ciencia y Tecnología (MESCyT), el Consulado General de la República Dominicana en Nueva York y el Ministerio de la Presidencia.

Abinader aseguró que los beneficiarios serán seleccionados tomando en cuenta su desempeño académico y sus méritos.

"Ustedes no necesitan ni cuña ni conocer a nadie; solamente sus notas y sus méritos", afirmó el presidente.

El jefe de Estado indicó que próximamente se darán a conocer los requisitos y el procedimiento para que los jóvenes puedan optar por las oportunidades de estudio.

Becas para formación tecnológica

Abinader también anunció 100 becas para estudiar en el ITLA, con las que jóvenes dominicanos residentes en Nueva York tendrán la posibilidad de viajar a República Dominicana y capacitarse en áreas tecnológicas.

El presidente destacó que este programa permitirá a los jóvenes ampliar sus conocimientos y, al mismo tiempo, mantener un contacto más cercano con el país de origen de sus familias.

"Siempre van a aprender algo. Siempre van a descubrir algo, incluso a través de los amigos que van a hacer, del conocimiento de muchas de las personas que están allá y, finalmente, hasta del contacto con su país", expresó.

Abinader llama a mantener vínculos con RD

Abinader destacó el desempeño de los jóvenes dominicanos residentes en Estados Unidos y los exhortó a conservar sus vínculos con República Dominicana.

Señaló que muchos de ellos tienen la nacionalidad dominicana y estadounidense, lo que, según dijo, les permite conocer y desenvolverse en dos culturas.

"Esa dualidad, en vez de ser algo que les afecte, es todo lo contrario. Eso les ayuda, porque ustedes tienen la visión de dos culturas", manifestó.

También los exhortó a mantener su nacionalidad dominicana y a continuar conectados con el país.

"Tengan su pasaporte, tengan su nacionalidad, porque la República Dominicana siempre les tendrá las puertas abiertas y siempre será su tierra", afirmó.

Durante el encuentro se abordaron además temas relacionados con la inteligencia artificial, educación, tecnología, salud, sargazo y nuevas oportunidades para los dominicanos residentes en el exterior.

El presidente también propuso realizar un foro que reúna a jóvenes destacados de la diáspora con jóvenes de República Dominicana para intercambiar ideas y plantear iniciativas que puedan contribuir al desarrollo del país.