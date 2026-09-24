Abinader destaca capacitación de 40 dominicanos en gestión de emergencias en Nueva York

El presidente de la República Dominicana, Luis Abinader, posa junto a la gobernadora del estado de Nueva York, Kathy Hochul, durante su encuentro del 24 de septiembre de 2026, en Nueva York para abordar iniciativas de cooperación entre ambas administraciones. ( CEDIDA POR LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA )

En un encuentro con la gobernadora estatal, Kathy Hochul, el presidente de la República Dominicana, Luis Abinader, destacó la capacitación que recibe en Nueva York una delegación de aproximadamente 40 representantes dominicanos de las áreas de gestión de emergencias y seguridad pública, como parte de la cooperación entre ambos países.

La misión de capacitación se desarrolla del 21 al 25 de septiembre en el Centro Estatal de Capacitación para la Preparación (SPTC, por sus siglas en inglés), ubicado en Oriskany, Nueva York, y forma parte de las iniciativas derivadas de la Declaración de Intención suscrita entre ambas partes para compartir conocimientos, recursos y tecnologías relacionados con la gestión de emergencias y la protección de infraestructuras.

Abinader enfatizó la importancia de la cooperación que mantienen República Dominicana y Nueva York en materia de respuesta ante emergencias y desastres, y resaltó los vínculos entre ambos territorios, tomando en cuenta que en ese estado reside más de un millón de dominicanos y descendientes de dominicanos.

Capacitación

La capacitación de cinco días está orientada a fortalecer las capacidades de planificación, preparación y respuesta ante emergencias, así como la protección de infraestructuras críticas y comunidades frente a desastres.

El programa contempla presentaciones técnicas, demostraciones prácticas y ejercicios tácticos dirigidos por especialistas de la División de Seguridad Nacional y Servicios de Emergencia (Dhses), incluidas la Oficina de Gestión de Emergencias, la Oficina de Prevención y Control de Incendios, la Oficina de Comunicaciones Interoperables y de Emergencia, el área de Recuperación ante Desastres y el programa de Capacitación/Sistemas de Aeronaves No Tripuladas (UAS).

También participan en la formación la Autoridad de Puentes del Estado de Nueva York (Nysba), el Departamento de Estado de Nueva York y la Universidad de Albany.

Uno de los componentes técnicos del programa está dedicado a las operaciones de búsqueda y rescate táctico. Los participantes reciben demostraciones prácticas dirigidas por la Oficina de Prevención y Control de Incendios mediante el simulador especializado de capacitación para inundaciones y rescate en aguas rápidas (SWFT) del SPTC.

La formación también utiliza el circuito de cuerdas y la zona de escombros del centro para desarrollar capacidades relacionadas con operaciones en estructuras colapsadas, inspecciones de edificios y protocolos de evaluación estructural posteriores a terremotos.

En ese sentido, el congresista Adriano Espaillat explicó que la preparación de los 40 miembros del personal dominicano de respuesta a emergencias cobra relevancia ante la temporada de huracanes en el Caribe y las amenazas de terremotos en distintas zonas de América Latina.

Uso de tecnología en emergencias

La integración de tecnología y sistemas de aeronaves no tripuladas constituye otro de los componentes del entrenamiento.

Sobre la base de la alianza de Nueva York con Nuair, la delegación participa en demostraciones prácticas de vuelo de Sistemas de Aeronaves No Tripuladas (UAS), conocidos como drones, aplicados a operaciones de búsqueda y rescate urbano, búsqueda en zonas boscosas, respuesta ante materiales peligrosos (Hazmat) y operaciones de las fuerzas del orden.

El programa busca que los participantes conozcan las aplicaciones operativas de estas tecnologías en escenarios de emergencia y respuesta ante desastres.

La capacitación también aborda la gestión de las comunicaciones durante situaciones de emergencia. Especialistas instruyen a la delegación sobre la infraestructura del Sistema Integrado de Alerta y Advertencia Pública (Ipaws) y las redes de alerta basadas en suscripciones, entre ellas NY-Alert.

Las sesiones incluyen, además, el desarrollo de planes de comunicaciones de emergencia y un estudio de caso sobre las acciones de respuesta implementadas durante el huracán Helene.

En materia de recuperación, el programa contempla sesiones sobre asistencia y prevención de desastres, así como sobre el desarrollo y aplicación de códigos en el estado de Nueva York.

La agenda incorpora un componente sobre el impacto psicológico que pueden generar las operaciones de respuesta ante emergencias y desastres.

La doctora Amy Nitza, de la Universidad de Albany, tiene a su cargo una presentación especializada sobre manejo del estrés operacional y el uso de herramientas basadas en inteligencia artificial para apoyar la salud mental en comunidades desatendidas.

La Autoridad de Puentes del Estado de Nueva York también presenta su Programa de Resiliencia ante Traumas en el Lugar de Trabajo y Asistencia al Empleado.

Como cierre de la capacitación, la delegación participará el viernes en un ejercicio de discusión del Centro de Operaciones de Emergencia (EOC), basado en un escenario de terremoto.

Cooperación entre Nueva York y República Dominicana

Durante el encuentro con Abinader, la gobernadora Kathy Hochul destacó el alcance de la cooperación técnica y explicó que Nueva York busca compartir su experiencia en el manejo de emergencias que pueden afectar tanto al estado como a República Dominicana.

"Parte de ello ha sido aprovechar la experiencia que tenemos aquí en Nueva York para enfrentar los desastres que afectan a la isla, pero que también afectan a Nueva York. Hemos trabajado muy duro juntos para traer un equipo de 40 personas de manejo de emergencias de la República Dominicana, que literalmente están entrenándose ahora mismo en Nueva York, en las instalaciones que ofrecemos para la capacitación en respuesta a emergencias", expresó Hochul.

La gobernadora también indicó que ambas partes trabajan en otros asuntos de interés común, entre ellos desafíos ambientales y la posible cooperación para el saneamiento del río Yaque del Norte.

Espaillat explicó que Minosca Alcántara, directora ejecutiva de la Autoridad de Puentes del Estado de Nueva York, coordina el entrenamiento en las cercanías de Utica.

El congresista señaló además que Hochul se comprometió a colaborar con la recuperación y saneamiento del río Yaque del Norte, iniciativa surgida tras la visita de la gobernadora a Santiago y Santo Domingo el año pasado.

Abinader destacó durante el encuentro los vínculos entre República Dominicana y Nueva York y agradeció la cooperación de Hochul con la comunidad dominicana. El mandatario también hizo referencia a su vínculo familiar con la inmigración hacia Estados Unidos.

"Tengo una historia familiar muy cercana a la inmigración. Mi abuelo materno emigró y estableció una ferretería en la calle 103, en Corona. Mi madre vivió allí desde 1957. También tengo una historia de inmigración y entiendo el valor de las comunidades que ayudan a recibir y apoyar a quienes llegan a los Estados Unidos", expresó.

Hochul, por su parte, recordó su visita a República Dominicana y señaló que durante la reunión conversaron sobre asuntos económicos, energéticos y de cooperación bilateral.

En el encuentro también estuvieron presentes el cónsul general de la República Dominicana en Nueva York, Jesús Vásquez, y la directora ejecutiva de la Autoridad de Puentes del Estado de Nueva York, Minosca Alcántara.

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