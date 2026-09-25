Abinader continúa agenda en Nueva York con encuentros, becas y cooperación

Luis Abinader se toma una selfie con jóvenes dominicanos. ( CEDIDA POR LA PRESIDENCIA )

El presidente Luis Abinader sostuvo ayer una reunión con la gobernadora de Nueva York, Kathy Hochul, como parte de una jornada que incluyó encuentros con la diáspora dominicana en Brooklyn y Washington Heights, así como el anuncio de 300 becas para jóvenes residentes en ese estado.

Abinader y Hochul dieron seguimiento a las iniciativas acordadas durante la visita de la gobernadora a República Dominicana en noviembre pasado, con énfasis en gestión de emergencias, seguridad pública y cooperación ambiental.

En el encuentro, en el que también participó el congresista Adriano Espaillat, se destacó que una delegación de aproximadamente 40 representantes dominicanos de las áreas de gestión de emergencias y seguridad pública se encuentra en Nueva York participando en una jornada de capacitación y colaboración.

Hochul señaló, además, que Nueva York puede aportar experiencia a los trabajos de recuperación y saneamiento del río Yaque del Norte. Espaillat indicó que se iniciarán diálogos para avanzar en esa colaboración.

La gobernadora también resaltó los vínculos entre ambas comunidades y recordó que más de un millón de dominicanos y sus descendientes viven en Nueva York.

Día del Orgullo Dominicano

Tras ese encuentro, el jefe de Estado se reunió en Brooklyn con representantes de la diáspora junto al presidente de ese condado, Antonio Reynoso, quien declaró oficialmente el 24 de septiembre de 2026 como Día del Orgullo Dominicano.

La proclamación reconoce las contribuciones de los dominicanos al desarrollo económico, social y cultural de Brooklyn y conmemora la visita del mandatario.

Durante la actividad, Abinader destacó los aportes de la diáspora a República Dominicana mediante las remesas, las inversiones y el apoyo a sus familias. También aseguró que el Gobierno continuará ampliando los servicios destinados a los dominicanos residentes en el exterior.

Becas a jóvenes quisqueyanos

En Washington Heights, el mandatario anunció 300 becas para jóvenes dominicanos residentes en Nueva York: 100 para estudios de posgrado, 100 para carreras de grado y otras 100 para formación tecnológica en el Instituto Tecnológico de Las Américas (ITLA).

Las 200 becas de grado y posgrado serán coordinadas por el Ministerio de Educación Superior, Ciencia y Tecnología (Mescyt), el Consulado dominicano en Nueva York y el Ministerio de la Presidencia.

El líder dominicano aseguró que las oportunidades serán otorgadas tomando en cuenta las calificaciones y los méritos de los estudiantes. También propuso organizar un foro entre jóvenes destacados residentes en el exterior y sus pares de República Dominicana para intercambiar ideas e iniciativas.

"Esta es la verdadera juventud de la República Dominicana y ustedes son, yo estoy muy complacido, muy orgulloso de ustedes. Me siento privilegiado de estar aquí acompañándolos y conversando con ustedes", destacó el mandatario.

Otras actividades

Estas actividades forman parte de la agenda que desarrolla el mandatario en Nueva York y que en días anteriores tuvo como punto central su intervención ante el 81.º período de sesiones de la Asamblea General de las Naciones Unidas.

Ante la ONU, Abinader abordó la crisis de Haití y reclamó completar el despliegue de la Fuerza de Supresión de Bandas, hacer cumplir el embargo de armas y fortalecer la Policía, las Fuerzas Armadas y la justicia haitianas.

El mandatario también presentó indicadores económicos y sociales de República Dominicana relacionados con pobreza, inversión extranjera directa, exportaciones y turismo.

La agenda incluyó además la firma de un Memorándum de Entendimiento entre República Dominicana y Grecia para promover el comercio, las inversiones y el desarrollo de cadenas de suministro.

Sostuvo también una reunión con la presidenta de Perú, Keiko Fujimori, para abordar el fortalecimiento de las relaciones bilaterales y nuevas oportunidades de cooperación. Ayer recibió además la Insignia de Oro de Americas Society, máxima distinción otorgada por esa organización.

Se une a lucha contra 24 grupos criminales Como parte de su agenda en Nueva York, Abinader participó junto con otros mandatarios de la región en un encuentro de la iniciativa Escudo de las Américas, encabezado por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, para tratar mecanismos de coordinación frente al narcotráfico, los carteles y otras expresiones del crimen organizado transnacional. En este encuentro, República Dominicana se sumó a otros 14 gobiernos del hemisferio que declararon su intención de coordinar sanciones y otras medidas contra 24 organizaciones criminales transnacionales, como parte de la primera acción conjunta anunciada por la iniciativa Escudo de las Américas, liderada por Estados Unidos. Las medidas contempladas incluyeron el congelamiento de activos, restricciones migratorias y de visado para miembros, asociados y simpatizantes de las organizaciones, así como responsabilidad penal para quienes, a sabiendas, proporcionen apoyo material o logístico. Su aplicación, sin embargo, no sería automática ni uniforme. La propia declaración estableció que cada Estado deberá actuar conforme a sus obligaciones jurídicas internacionales y su legislación nacional.Entre las organizaciones incluidas figuran la Mara Salvatrucha (MS-13), Tren de Aragua, Barrio 18, Cártel de Sinaloa, Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), Cártel del Golfo, Clan del Golfo, Ejército de Liberación Nacional (ELN), Sendero Luminoso y grupos disidentes de las FARC. Los grupos incluidos en la declaración ya habían sido designados por Estados Unidos dentro de sus mecanismos de sanciones. La iniciativa busca ahora coordinar medidas entre los gobiernos participantes, dentro de las posibilidades que permitan sus respectivos ordenamientos jurídicos.