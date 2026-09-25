Abinader asegura que RD será la base de las acciones del Escudo de las Américas en el Caribe

El presidente Luis Abinader, durante su discurso en el debate general del 81.º período de sesiones de la ONU, el 23 de septiembre de 2026. ( CEDIDA POR LA PRESIDENCIA )

El presidente Luis Abinader afirmó que República Dominicana será la base para combatir el narcotráfico y el crimen organizado en el marco de las acciones desarrolladas por la iniciativa Escudo de las Américas en el Caribe.

El mandatario aseguró que en los próximos días se realizará en el país una "reunión importante" relacionada con las operaciones de esta alianza estratégica, que agrupa a más de 15 estados de la región.

"Prácticamente, en lo que tienen que ver las acciones del Caribe, del Escudo de las Américas, nuestro país es la base de la lucha contra el crimen organizado y el narcotráfico", expresó Abinader.

A pocos días de que el Estado dominicano declarara su intención de coordinar sanciones y otras medidas contra 24 organizaciones criminales transnacionales, como parte de las decisiones del Escudo de las Américas, el gobernante sostuvo que la coordinación entre los países integrantes se encuentra en proceso de ampliación.

"Estamos coordinando como nunca entre los diferentes países, los que son parte del Escudo de las Américas, y cada vez son más países miembros para combatir la criminalidad, el crimen organizado y el narcotráfico".

Abinader explicó que la naturaleza transnacional de las organizaciones criminales vinculadas al narcotráfico requiere la colaboración entre los países para perseguir y desarticular esas estructuras.

"Como son grupos transnacionales, necesitamos también que los países, todos los países, puedan colaborar. O sea, yo creo que esta colaboración va a ser muy efectiva y mucho más eficiente para capturar e ir eliminando esos grupos", manifestó.

Según el mandatario, Trump valoró las acciones conjuntas y manifestó la disposición de Estados Unidos de facilitar herramientas y equipos para apoyar estos esfuerzos.

Escudo de las Américas

La cooperación regional contra el narcotráfico fue uno de los asuntos tratados en el reciente encuentro de Nueva York. La iniciativa tiene como objetivo coordinar acciones entre los países participantes frente a las organizaciones criminales transnacionales.

El Escudo de las Américas reúne actualmente a Estados Unidos, Argentina, Bolivia, Chile, Colombia, Costa Rica, República Dominicana, Ecuador, El Salvador, Guyana, Honduras, Panamá, Paraguay, Perú y Trinidad y Tobago.

Abinader participó el 22 de septiembre de 2026 en Nueva York en un encuentro del mecanismo encabezado por el presidente estadounidense, Donald Trump, en el contexto del 81.º período de sesiones de la Asamblea General de las Naciones Unidas.

Gobierno espera respeto al tratado comercial

Abinader también se refirió a las conversaciones comerciales con Estados Unidos y aseguró que el Gobierno dominicano espera que Washington respete el acuerdo de libre comercio vigente entre ambos países.

Explicó que el representante comercial de Estados Unidos, Jamieson Greer, comunicó que los aranceles establecidos por la administración Trump permanecerán, aunque los aplicados a América Latina estarían entre los de menor nivel.

"Los aranceles más bajos van a ser los aranceles en América Latina. Y ahí estamos en proceso de negociación, ellos nos han mandado comunicaciones, nosotros hemos enviado comunicaciones también, y nosotros lo que esperamos es que nos respeten el Tratado de Libre Comercio", declaró.

Abinader y Greer ya habían sostenido una reunión bilateral el 7 de marzo de 2026, durante la cumbre del Escudo de las Américas celebrada en Miami, en la que abordaron las relaciones comerciales entre República Dominicana y Estados Unidos.

El acuerdo comercial al que hizo referencia el mandatario es el DR-CAFTA, que vincula a Estados Unidos con República Dominicana y países de Centroamérica.

Advierte sobre reclutamientos

En otro tema, Abinader informó que las autoridades investigan la cantidad de dominicanos que habrían respondido a llamados para realizar actividades en el extranjero, aunque no especificó en sus declaraciones el destino ni la organización involucrada.

"Parece que según los informes preliminares, estamos hablando quizás de menos de 20 personas que han acudido a esos llamados. Lo que queremos es que la gente sepa a lo que va", señaló.

El presidente sostuvo que el Gobierno no puede impedir que una persona decida participar en determinadas actividades, pero consideró necesario advertir a los ciudadanos para evitar que sean engañados sobre las condiciones o la naturaleza de lo que aceptan.

Defiende voto de dominicanos en el exterior

Abinader también rechazó cualquier retroceso en los derechos políticos de los dominicanos residentes fuera del país y llamó a acelerar el proceso de cedulación.

El mandatario instó a partidos políticos, clubes y asociaciones sociales a promover que los ciudadanos obtengan el documento de identidad.

Asimismo, vinculó la participación política de la diáspora con el reconocimiento de la doble nacionalidad y el voto de los dominicanos residentes en el extranjero.

"La alternancia es lo que realmente le da una oportunidad a la democracia, y eso es lo que hemos hecho. Así que en dos años estaré aquí como ciudadano", había expresado el mandatario durante su agenda de esta semana en Estados Unidos.

Estas declaraciones fueron ofrecidas por el mandatario en una rueda de prensa que se desarrolló con periodistas dominicanos y de la diáspora este 25 de septiembre de 2026.

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