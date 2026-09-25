El presidente Luis Abinader inaugurará una estancia infantil y dos carreteras el fin de semana

Tercer tramo de la avenida ecológica este 19 de diciembre de 2025, después de su inauguración. ( DIARIO LIBRE/DANIA ACEVEDO )

Luego de su gira en Nueva York, el presidente Luis Abinader encabezará este fin de semana la entrega de diversas obras viales y para la infancia en la región este del país y la capital.

La agenda incluye la inauguración de una estancia infantil en el Distrito Nacional y la celebración del Día Nacional de la Biblia, el sábado, mientras que el domingo inaugurará dos carreteras en El Seibo, donde también sostendrá encuentros con jóvenes estudiantes y autoridades.

Sábado 26 de septiembre: Distrito Nacional

En el Distrito Nacional, el mandatario encabezará el acto de celebración del Día Nacional de la Biblia , que se realizará en el Pabellón de Voleibol del Centro Olímpico Juan Pablo Duarte.

, que se realizará en el Pabellón de Voleibol del Centro Olímpico Juan Pablo Duarte. El gobernante también inaugurará la Estancia Infantil República de Colombia, destinada a fortalecer la atención y el cuidado de la primera infancia.

Domingo 27 de septiembre: El Seibo

La agenda del gobernante iniciará a las 11:00 de la mañana en la provincia El Seibo, con la inauguración de la carretera La Cuchilla , con una extensión de 15.20 kilómetros.

, con una extensión de 15.20 kilómetros. También sostendrá un encuentro y almuerzo con jóvenes estudiantes de liceos politécnicos y colegios privados. Asimismo se reunirá con autoridades de la provincia.

El mandatario concluirá su agenda en la provincia El Seibo con la inauguración de la carretera que conecta el kilómetro 7 de la carretera El Seibo-Pavón con el cruce de El Cuey y Las Mesetas, con una longitud de seis kilómetros.

Regreso de Abinader

La agenda del fin de semana encuentra al mandatario tras su regreso de Nueva York. La crisis de Haití, la promoción de la economía y el fortalecimiento de la cooperación internacional marcaron la agenda desarrollada por Abinader durante su participación en el 81.º período de sesiones de la Asamblea General de las Naciones Unidas.

La intervención del mandatario ante la ONU constituyó el punto central de una agenda que incluyó encuentros con autoridades estadounidenses y representantes de organismos internacionales, además de reuniones relacionadas con la seguridad regional, el comercio, la inversión y la gestión de emergencias.