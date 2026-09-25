Abinader centró gira en NY en Haití, economía, cooperación bilateral y lucha contra narcoterrorismo

El presidente Luis Abinader interviene ante la Asamblea General de las Naciones Unidas, en Nueva York, durante su participación en el 81.º período de sesiones del organismo. ( CEDIDA POR LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA )

La crisis de Haití, la promoción de los indicadores económicos y sociales de República Dominicana y el fortalecimiento de la cooperación internacional marcaron la agenda desarrollada por el presidente Luis Abinader durante su participación en el 81.º período de sesiones de la Asamblea General de las Naciones Unidas, en Nueva York.

La intervención del mandatario ante la ONU constituyó el punto central de una agenda que incluyó encuentros con autoridades estadounidenses y representantes de organismos internacionales, además de reuniones relacionadas con la seguridad regional, el comercio, la inversión y la gestión de emergencias.

Abinader aprovechó la tribuna de las Naciones Unidas para reiterar que la crisis haitiana requería una respuesta de la comunidad internacional y reclamó completar el despliegue de la Fuerza de Supresión de Bandas, cuyo mandato vencía el 30 de septiembre.

"Lo que el Consejo aprobó necesita ahora los medios para cumplirse. Primero, completar el despliegue de la Fuerza, que hoy cuenta apenas con una quinta parte de los efectivos autorizados. Segundo, hacer cumplir el embargo de armas y sancionar a quienes financian y protegen a las bandas. Y tercero, fortalecer la policía, las fuerzas armadas y la justicia haitianas, para que la seguridad pueda sostenerse mañana con medios propios", planteó.

El mandatario sostuvo que República Dominicana había contribuido a los esfuerzos internacionales mediante apoyo logístico, cooperación con el régimen de sanciones y otras acciones, pero reiteró que "no existe una solución dominicana a la crisis haitiana".

Abinader también señaló que el país continuaría protegiendo su frontera, aplicando sus leyes migratorias y fortaleciendo sus Fuerzas Armadas.

Indicadores económicos de República Dominicana

Otro de los ejes de su discurso fue la presentación de indicadores económicos y sociales de República Dominicana. Abinader informó que la pobreza monetaria había pasado de 25.8 % en 2019 a 14.6 % en 2025 y afirmó que el país había alcanzado antes de 2028 la meta de Hambre Cero, tras salir del denominado mapa del hambre de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO).

También indicó que República Dominicana había superado por primera vez los 5,000 millones de dólares en inversión extranjera directa y había alcanzado casi 16,000 millones de dólares en exportaciones.

En materia turística, proyectó que el país superaría los 12 millones de visitantes, frente a los 7.5 millones registrados en 2019.

El presidente planteó, además, ante las Naciones Unidas la necesidad de revisar los criterios utilizados para medir el desarrollo de los países de renta media y pidió incorporar el Índice de Vulnerabilidad Multidimensional a las decisiones de las instituciones financieras.

Su intervención también abordó el cambio climático, el sargazo, la protección de los océanos, los conflictos internacionales y la necesidad de avanzar hacia unas Naciones Unidas más representativas y eficientes.

RD se suma a acción regional contra 24 grupos criminales Como parte de su agenda en Nueva York, Abinader participó junto con otros mandatarios de la región en un encuentro de la iniciativa Escudo de las Américas, encabezado por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, para tratar mecanismos de coordinación frente al narcotráfico, los carteles y otras expresiones del crimen organizado transnacional. En este encuentro, República Dominicana se sumó a otros 14 gobiernos del hemisferio que declararon su intención de coordinar sanciones y otras medidas contra 24 organizaciones criminales transnacionales, como parte de la primera acción conjunta anunciada por la iniciativa Escudo de las Américas, liderada por Estados Unidos. Las medidas contempladas incluyeron el congelamiento de activos, restricciones migratorias y de visado para miembros, asociados y simpatizantes de las organizaciones, así como responsabilidad penal para quienes, a sabiendas, proporcionen apoyo material o logístico. Su aplicación, sin embargo, no sería automática ni uniforme. La propia declaración estableció que cada Estado deberá actuar conforme a sus obligaciones jurídicas internacionales y su legislación nacional. Entre las organizaciones incluidas figuran la Mara Salvatrucha (MS-13), Tren de Aragua, Barrio 18, Cártel de Sinaloa, Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), Cártel del Golfo, Clan del Golfo, Ejército de Liberación Nacional (ELN), Sendero Luminoso y grupos disidentes de las FARC. Los grupos incluidos en la declaración ya habían sido designados por Estados Unidos dentro de sus mecanismos de sanciones. La iniciativa busca ahora coordinar medidas entre los gobiernos participantes, dentro de las posibilidades que permitan sus respectivos ordenamientos jurídicos.

Cooperación con Nueva York

La agenda de seguridad se extendió a la cooperación en gestión de emergencias. Abinader se reunió con la gobernadora de Nueva York, Kathy Hochul, para dar seguimiento a las iniciativas acordadas durante la visita de la funcionaria a República Dominicana en noviembre pasado.

Durante el encuentro se destacó la capacitación que recibía en Nueva York una delegación de aproximadamente 40 representantes dominicanos de las áreas de gestión de emergencias y seguridad pública.

El programa contemplaba preparación en búsqueda y rescate táctico, comunicaciones de emergencia, uso de drones, protección de infraestructuras críticas, inspecciones posteriores a terremotos y apoyo a la salud mental de los equipos de respuesta.

Abinader resaltó, además, los vínculos entre República Dominicana y Nueva York, estado donde reside más de un millón de dominicanos y descendientes de dominicanos.

"Aquí viven más de un millón de dominicanos y descendientes de dominicanos, y es una relación muy especial la que mantenemos", expresó.

Brooklyn declaró el Día del Orgullo Dominicano

La agenda de Abinader con la comunidad dominicana continuó este jueves en Brooklyn, donde sostuvo un encuentro con representantes de la diáspora junto al presidente de ese condado, Antonio Reynoso.

Durante la actividad, Reynoso declaró oficialmente el 24 de septiembre de 2026 como el Día del Orgullo Dominicano, en reconocimiento a los aportes de la comunidad dominicana al desarrollo económico, social y cultural de Brooklyn y con motivo de la visita del mandatario.

"El espíritu dominicano es una parte integral de nuestra cultura y economía. Y ahora, en reconocimiento de las muchas contribuciones de la diáspora dominicana a nuestro condado y en conmemoración de la histórica visita del Excelentísimo Señor Luis Abinader, presidente constitucional de la República Dominicana aquí a Brooklyn, me enorgullece declarar oficialmente el 24 de septiembre de 2026 como el Día del Orgullo Dominicano", proclamó Reynoso.

Abinader aprovechó el encuentro para destacar los vínculos de República Dominicana con su comunidad en el exterior y agradeció sus aportes mediante las remesas, las inversiones y el apoyo a sus familiares.

Acuerdos y reuniones bilaterales

La agenda dominicana en Nueva York incluyó, además, la firma de un Memorándum de Entendimiento entre República Dominicana y Grecia para promover el comercio, las inversiones y el desarrollo de cadenas de suministro.

El acuerdo, suscrito por el canciller Víctor -Ito- Bisonó y su homólogo griego, Giorgos Gerapetritis, contempló la creación de un Grupo de Trabajo Conjunto para explorar mecanismos destinados a fortalecer las relaciones económicas y facilitar el intercambio entre los sectores público y privado de ambos países.

Bisonó también sostuvo un encuentro con el ministro de Asuntos Exteriores y Cooperación Internacional de Italia, Antonio Tajani, con quien trató asuntos relacionados con la comunidad dominicana residente en ese país, energía, turismo e intercambio económico y comercial.

Asimismo, acompañó a Abinader en una reunión con el director general de la Unesco, Khaled El-Enany, en la que conversaron sobre la posibilidad de establecer en el Centro de Innovación de Punta Bergantín un instituto orientado a la educación STEM, inspirado en el modelo desarrollado por el organismo en Shanghái.

El lunes, el presidente de la República, Luis Abinader, sostuvo una reunión con la presidenta de Perú, Keiko Fujimori, en la que ambos líderes abordaron el fortalecimiento de las relaciones entre sus países y la exploración de nuevas oportunidades de cooperación.

Durante el encuentro, el mandatario dominicano manifestó el interés de su Gobierno en mantener relaciones cercanas con Perú e impulsar los vínculos existentes, con miras a ampliar el alcance de la cooperación bilateral.

Reconocimiento de Americas Society

En medio de su agenda en Nueva York, Abinader recibió el 23 de septiembre la Insignia de Oro de Americas Society, máxima distinción otorgada por esa organización.

Americas Society atribuyó el reconocimiento al liderazgo del mandatario y a lo que la entidad consideró su contribución al progreso económico, democrático e institucional, así como a la cooperación regional.

Durante la ceremonia, Abinader hizo un balance de su gestión y citó indicadores relacionados con crecimiento económico, pobreza, inversión extranjera, turismo y exportaciones.

La distinción fue entregada por Susan Segal, presidenta y CEO de Americas Society/Council of the Americas, y Andrés Gluski, presidente de la junta directiva de esa organización.

Con estos encuentros, el Gobierno dominicano concentró su agenda durante la Semana de Alto Nivel de las Naciones Unidas en la crisis haitiana y la seguridad regional, al tiempo que desarrolló reuniones relacionadas con inversión, comercio, gestión de emergencias, educación y cooperación bilateral.

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