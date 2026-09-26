Presidente Abinader encabeza celebración del Día Nacional de la Biblia ante cientos de fieles

El presidente dominicano Luis Abinader durante la celebración del Día Nacional de la Biblia. ( DIARIO LIBRE/STARLIN ROSA )

Cientos de familias y miembros de distintas congregaciones cristianas se dieron cita la tarde de este sábado en el Pabellón de Voleibol del Centro Olímpico Juan Pablo Duarte, en el Distrito Nacional, para celebrar una jornada de fe y esperanza con motivo del Día Nacional de la Biblia.

La actividad, encabezada por el presidente de la República, Luis Abinader, reunió a personas de todas las edades, quienes participaron en una celebración marcada por la música, los cánticos de alabanza, las oraciones y las reflexiones sobre la palabra de Dios.

Durante el encuentro, el mandatario recibió un reconocimiento de parte de la comunidad cristiana por el respaldo brindado durante sus seis años de gestión a la celebración del Día Nacional de la Biblia.

Al recibir la distinción, Abinader manifestó que recurre a la oración para tomar decisiones y reflexionó sobre el carácter transitorio de las gestiones gubernamentales y de las personas frente a la permanencia de Dios.

"El Gobierno pasa, la gente pasa, pero Dios siempre permanece", expresó el jefe de Estado.

La artista Claudia Sierra tuvo a su cargo la interpretación del himno nacional, mientras que el padre Alejandro Valera Carmona realizó una lectura de la palabra de Dios.

Oraciones por el país y sus autoridades

Durante su intervención, el reverendo Reynaldo Franco Aquino explicó que la celebración busca reconocer la palabra de Dios como guía para la vida espiritual y la gobernanza.

En ese sentido, señaló que la Biblia recuerda el compromiso con la justicia, la equidad y la humildad ante Dios, principios que consideró fundamentales para la sociedad.

El religioso elevó una oración por el presidente Abinader, su familia, las autoridades presentes y la República Dominicana, para que Dios les conceda sabiduría en la toma de decisiones y contribuya al fortalecimiento de la seguridad, la paz, el progreso y la unidad de las familias dominicanas.

"Que la palabra de Dios siga siendo lámpara en nuestros pies y lumbrada en nuestro camino", manifestó.

Llaman a mantener la Biblia abierta

El reverendo Alejandro Valera, representante de la Iglesia católica, destacó la importancia de la Biblia para la identidad dominicana y recordó que esta figura en el centro del escudo nacional.

Durante su reflexión, manifestó que la celebración constituye una oportunidad para reconocer el valor de las enseñanzas bíblicas en la vida de las personas y en el funcionamiento de las instituciones.

Asimismo, abogó por que la Biblia sea reconocida con la misma relevancia que los símbolos patrios, al considerar que sus enseñanzas contribuyen a la formación de una sociedad basada en principios y valores.

"Una Biblia abierta puede marcar la diferencia en una nación, puede transformar una comunidad", expresó.

Madera exhortó a los dominicanos a retomar la lectura de las Escrituras y mantener sus enseñanzas presentes en la vida cotidiana.

"La República Dominicana debe seguir con la Biblia abierta. Ábranla", manifestó.

Destacan relación entre el Gobierno y las iglesias

De su lado, el pastor Milciades Franjul, coordinador de la Oficina de Enlace y Gabinete de Familia de la Presidencia, resaltó el significado de que la República Dominicana tenga una Biblia abierta en su escudo nacional.

Recordó que desde 1984 el país conmemora cada 27 de septiembre el Día Nacional de la Biblia y consideró que esta celebración debe trascender los actos conmemorativos para convertirse en una oportunidad de reflexión sobre los principios que orientan a la sociedad.

Franjul señaló que, aunque las obras y las estructuras pueden transformar el entorno, son los principios los que transforman a las personas y a la sociedad.

En ese sentido, destacó la importancia de promover una cultura de paz y colocar al ser humano en el centro de las políticas públicas.

También reconoció la labor social que desarrollan las iglesias en las comunidades y se refirió a la jornada nacional de oración impulsada por el presidente Abinader.

El pastor exhortó a seguir el ejemplo de servicio de Jesús y manifestó que, desde la Oficina de Enlace y Gabinete de Familia, aspiran a consolidar una relación cada vez más madura, fuerte y unida entre el Gobierno y las distintas congregaciones religiosas.

"Renovamos hoy el compromiso con la nación de continuar fortaleciendo la relación del Gobierno con la Iglesia", expresó.

La celebración se desarrolló entre alabanzas, oraciones y mensajes dirigidos a fortalecer la fe, la convivencia y la unidad de las familias dominicanas, en vísperas de la conmemoración del Día Nacional de la Biblia, este domingo 27 de septiembre.