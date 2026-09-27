Vicepresidenta inaugura carretera Las Mesetas, en El Seibo

La carretera Las Mesetas tiene 7.2 kilómetros. ( CEDIDA POR LA PRESIDENCIA )

La vicepresidenta Raquel Peña inauguró este domingo la carretera Las Mesetas, en El Seibo. La vía tiene 7.2 kilómetros y comunica a residentes de El Cuey, Las Mesetas y comunidades cercanas con otras localidades de la provincia.

Según el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones, el proyecto incluyó cuatro kilómetros de aceras y contenes, seis kilómetros de canaletas, 18 cruces de alcantarillas y señalización vial. También se asfaltaron 700 metros en el barrio Los Pegueros.

La carretera sirve de acceso a zonas agropecuarias. El comunicado oficial señala que por ella se trasladan productos como cacao, leche, carne, plátano y caña de azúcar.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/09/27/9dc27f56-2061-48f6-a1a0-724328ae8304-7945637f.jpg Al centro, la vicepresidenta Raquel Peña mientras corta la cinta, junto al ministro Obras Públicas, Eduardo Estrella, el senador Santiago Zorrilla y la gobernadora Magaly Tabar de Goico. (CEDIDA POR LA PRESIDENCIA)

Durante el acto, el ministro de Obras Públicas, Eduardo Estrella, afirmó que el Gobierno ha inaugurado 37 kilómetros de carreteras en El Seibo y mantiene otros 46 kilómetros en construcción. Entre los proyectos pendientes mencionó la carretera de San Lorenzo hacia Palmar y la vía entre el cruce del Mercado y Bajucal.

Estrella indicó que para completar la carretera hacia Palmar faltan unos ocho kilómetros y dos puentes. Según explicó, los puentes serían licitados dentro de un programa financiado por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID). No precisó una fecha de terminación para esa obra.

Peña dijo que el Gobierno evaluará otras tres obras solicitadas por la comunidad. Pidió que se entreguen los títulos de propiedad de los terrenos donde se construirían para poder avanzar en sus diseños.