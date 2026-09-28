9-1-1 recibe un promedio de 382 denuncias por ruido cada día en Santo Domingo durante 2026

El coronel piloto Randolfo Rijo Gómez durante LA Agenda Semanal. ( CAPTURA DE PANTALLA DE LA PRESIDENCIA )

El Sistema Nacional de Atención a Emergencias y Seguridad 9-1-1 recibió entre el 1 de enero y el 23 de septiembre de 2026 un total de 101,743 reportes por contaminación sónica en Santo Domingo, lo que equivale a un promedio de aproximadamente 382 denuncias cada día.

La cifra fue ofrecida por el coronel piloto Randolfo Rijo Gómez durante LA Agenda Semanal encabezada por el presidente Luis Abinader, dedicada al tema de la seguridad ciudadana.

Rijo Gómez explicó que el volumen de denuncias por ruido continúa aumentando y recordó que durante todo 2025 el sistema recibió alrededor de 100,000 reportes en Santo Domingo, la mayoría durante horas de la noche.

Esto significa que, faltando más de tres meses para concluir 2026, el 9-1-1 ya había superado el total de reportes acumulados durante todo el año anterior.

El funcionario sostuvo que el 9-1-1 despacha las unidades correspondientes cada vez que recibe una denuncia de este tipo, pero reconoció que el elevado volumen de reportes representa un desafío para las autoridades.

Respuesta oficial

Según explicó, la Policía Nacional responde a las denuncias por contaminación sónica, aunque consideró que el problema no debe enfrentarse únicamente mediante intervenciones posteriores a cada llamada.

Rijo Gómez advirtió que el ruido constituye un factor de conflictividad social y planteó la necesidad de fortalecer las medidas preventivas, los controles a establecimientos y las normas de convivencia en barrios y sectores.

También mencionó el proyecto de ley de convivencia social como parte de las iniciativas que podrían contribuir a establecer reglas más claras para controlar los niveles de ruido y reducir los conflictos entre residentes y negocios.