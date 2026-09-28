Con manotazo, Abinader advierte a los que tienen orden de arresto que se entreguen

El presidente Luis Abinader mientras habla en LA Agenda Semanal este lunes 28 de 2026. ( CAPTURA DE VIDEO DE LA PRESIDENCIA )

El presidente Luis Abinader advirtió la noche de este lunes que las personas que tienen órdenes de arresto deben entregarse a las autoridades, al señalar que, de lo contrario, saldrán a buscarlas antes de que "maten a otro ciudadano".

"A esos que tienen órdenes de arresto, que se entreguen, porque si no, se van a ir a buscar antes de que cometan otro crimen", afirmó el mandatario al referirse a las acciones de la Policía contra personas reincidentes y vinculadas a hechos delictivos.

En lo que va del mes de septiembre, la uniformada a ultimado al menos 40 hombres en los denominados "intercambio de disparos". Conforme a los informes de la entidad, todos los fallecidos tenían fichas policiales y órdenes de arresto y se resitieron a ser capturados.

Durante LA Agenda Semanal de este lunes, Abinader explicó que la decisión de localizar a cómo de lugar quienes tienen órdenes de arresto responde a una estrategia preventiva, que busca evitar que personas con antecedentes vuelvan a delinquir y "dañar la sociedad".

El presidente indicó que muchas de las personas incluidas en los registros policiales y judiciales acumulan varias órdenes de arresto. "Tienen órdenes de arresto, tienen a veces, como dice el general (director de la Policía), tres y cuatro órdenes de arresto", sostuvo.

La lista con los nombres y los manotazos

Durante sus declaraciones, Abinader dijo entender que las autoridades no deben esperar a que una persona reincidente vuelva a cometer un delito para actuar. Esto especialmente cuando existan órdenes de arresto pendientes.

"No vamos a esperar que ellos salgan de nuevo, como delincuentes que son, a ocasionar daño a la población", expresó.

El mandatario agregó que las autoridades tienen una lista con los nombres de personas que figuran tanto en los registros de la Procuraduría General de la República como en los sistemas de la Policía Nacional con órdenes de arrestos y que son reincidente, los cuales dijo que se van a buscar para evitar que cometan otro crimen.

"Entonces, a esos que tienen órdenes de arresto, que se entreguen, porque si no, se van a ir a buscar antes de que cometan otro crimen", subrayó el mandatario.

Dijo que la instrucción es localizar a esas personas y ejecutar las órdenes de arresto correspondientes.

Abinader señaló que "los delincuentes" se exhiben en las redes sociales con armas y haciendo disparos, en franco desafío a las autoridades, lo cual advirtió "que no se puede toleras".

"Y desafían tanto, que hasta en las redes sociales cogen y empiezan a disparar y empiezan a enseñar sus armas. A veces, se buscan y se buscan en las mismas redes sociales, desafiando a la autoridad, y eso no se puede permitir en ninguna sociedad", planteó dando con una mano en la mesa.