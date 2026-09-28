Abinader sobre la seguridad ciudadana: "Es una preocupación que continúa"

El presidente Luis Abinader interviene en LA Agenda Semanal del lunes 28 de septiembre de 2026. ( FOTOGRAFÍA CEDIDA POR LA PRESIDENCIA )

El presidente Luis Abinader reconoció este lunes que la seguridad ciudadana es un tema que sigue preocupando a las familias dominicanas.

Al introducir LA Agenda Semana de esta tarde, el mandatario recordó que, al empezar su carrera política en 2008, todas las encuestas reflejaban que la primera preocupación de la población era el tema de la seguridad ciudadana y admitió que aún lo sigue siendo.

"Es una preocupación que continúa, porque es una preocupación que se vive cada día y que realmente preocupa a las madres que ven a sus hijos ir a los colegios, universidades, a los padres con sus familias y a toda la población en general", expresó Abinader.

Por la importancia del tema ante la sociedad, el presidente indicó que hoy presentarían las acciones que realiza el Gobierno para combatir la criminalidad y tratar de mejorar la seguridad en el país.

Ejes de LA Agenda

Explicó que para tratar el tema de la seguridad ciudadana, La Agenda se desarrollará en cuatro ejes comunicativos: Plan estratégico de Seguridad Ciudadana, Construcción comunitaria y prevención, Reforma policial y respuesta y Narcotráfico y crimen organizado.

Para tratar estos temas, el presidente se hizo acompañar de la ministra de Interior y Policía, Faride Raful; el mayor general Ernesto Rafael Rodríguez García, director general de la Policía Nacional; el vicealmirante José Manuel Cabrera Ulloa, presidente de la Dirección Nacional de Control de Drogas; el general retirado Luis Ernesto García Hernández, comisionado ejecutivo para la reforma policial; Omar Alejandro Pérez Rubiera, director del Centro de Análisis de Datos de la Seguridad Ciudadana (Caecesi).

Además de la directora de Políticas Públicas del Ministerio de Interior y Policía, Laura Rodríguez; el director ejecutivo del Sistema Nacional de Atención a Emergencias y Seguridad del 911, coronel piloto Randolfo Rijo Gómez; y el director ejecutivo del programa Oportunidad 14-24, Víctor Alexander Mordán.

Esta edición de LA Agenda participan, además, los periodistas invitados Ruddy González y José Luis Mendoza.