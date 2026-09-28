9-1-1 afirma que drones ya cubren el 87 % del Distrito Nacional y proyecta 9,000 cámaras para finales de año

El director del 9-1-1, coronel piloto Randolfo Rijo Gómez, durante La Agenda Semanal. ( CAPTURA DE PANTALLA DE LA PRESIDENCIA )

El Sistema Nacional de Atención a Emergencias y Seguridad 9-1-1 informó que una red de drones autónomos cubre actualmente el 87 % del Distrito Nacional, mientras que su sistema de videovigilancia cuenta con 7,222 cámaras, cantidad que las autoridades proyectan elevar a unas 9,000 antes de finalizar 2026.

Los datos fueron ofrecidos por el director del 9-1-1, coronel piloto Randolfo Rijo Gómez, durante LA Agenda Semanal, encabezada por el presidente Luis Abinader y dedicada este lunes al tema de la seguridad ciudadana.

El funcionario explicó que el sistema utiliza su infraestructura tecnológica para apoyar a las instituciones responsables de la seguridad pública, particularmente a la Policía Nacional.

Según indicó, las 7,222 cámaras instaladas son utilizadas para realizar vigilancia en tiempo real y sus imágenes son procesadas mediante servidores con unidades de procesamiento gráfico de Nvidia y herramientas de inteligencia artificial.

"Debemos ser uno de los países con mayor nivel de tecnología en videovigilancia de toda Latinoamérica", sostuvo el director del 9-1-1.

Explicó que el acceso a esa tecnología se produjo como parte de una colaboración derivada de un acuerdo del Gobierno dominicano con Nvidia, empresa especializada en infraestructura informática e inteligencia artificial.

Casi 20,000 asistencias en 2026

El director del 9-1-1 aseguró que, solamente durante lo transcurrido de este año, la institución ha proporcionado apoyo tecnológico en 19,920 casos vinculados a la Policía Nacional y la Procuraduría General de la República.

De esa cantidad, indicó que 12,971 situaciones fueron detectadas en tiempo real, lo que permitió alertar y enviar agentes preventivos para responder a eventos relacionados con la seguridad ciudadana.

También informó que el sistema ha suministrado a la Procuraduría imágenes correspondientes a 4,979 casos, utilizadas como evidencia gráfica en investigaciones sobre delitos y crímenes.

A esto se suman 1,970 asistencias al Departamento de Investigaciones Criminales (Dicrim) de la Policía Nacional, principalmente mediante la búsqueda y procesamiento de imágenes de la red de videovigilancia.

Drones para zonas sin cámaras

La institución también ha desarrollado una red de drones autónomos destinada a ampliar la capacidad de observación en lugares donde no existen cámaras fijas.

El director explicó que los dispositivos se encuentran desplegados en distintos puntos y techos de instituciones públicas del Distrito Nacional y pueden ser enviados hacia una zona donde se produzca un incidente.

"Actualmente el 87 % del Distrito Nacional" cuenta con cobertura de este sistema, afirmó.

Según explicó, cuando ocurre un evento en una zona que no está cubierta directamente por una cámara, uno de los drones puede desplazarse hasta el lugar en pocos minutos y transmitir imágenes hacia los agentes mediante teléfonos inteligentes.

Ante una pregunta del presidente Abinader, el funcionario indicó que el objetivo es extender el modelo hasta alcanzar el 100 % de cobertura en las principales ciudades del país.

Un perro robot para operaciones peligrosas

El director del 9-1-1 también informó que el sistema comenzó a implementar una plataforma robótica adquirida a la empresa estadounidense Boston Dynamics.

Se trata de un robot cuadrúpedo que puede ser empleado en operaciones en las que exista riesgo para policías, organismos de emergencia o agentes de la Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD).

De acuerdo con la explicación ofrecida durante la actividad, el robot puede ingresar a edificaciones colapsadas o zonas consideradas peligrosas antes que el personal humano.

La tecnología también cuenta con herramientas para identificar materiales peligrosos y, según el funcionario, sustancias relacionadas con drogas sintéticas, incluido el fentanilo.

"Hemos estado probando esta tecnología para poder proteger a nuestros miembros de situaciones peligrosas", expresó.

La presentación formó parte de las explicaciones ofrecidas por distintas instituciones gubernamentales durante LA Agenda Semanal sobre las herramientas, operaciones y políticas que integran la estrategia oficial de seguridad ciudadana.