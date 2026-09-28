La Ciudad Colonial contará con cinco autobuses eléctricos para mejorar la movilidad en la zona

Uno de los cinco autobuses eléctricos que integran la nueva Ruta de Electromovilidad de la Ciudad Colonial. ( DIARIO LIBRE/LUDUIS TAPIA )

El Gobierno puso en marcha un plan piloto de autobuses eléctricos en la Ciudad Colonial con el propósito de mejorar la movilidad de residentes y visitantes, reducir el impacto ambiental del transporte y facilitar la conexión entre el centro histórico y zonas de su entorno.

La denominada Ruta de Electromovilidad fue inaugurada este lunes por el presidente Luis Abinader y el ministro de Turismo, David Collado, como parte de los proyectos desarrollados a través del Programa Integral de Desarrollo Turístico y Urbano de la Ciudad Colonial de Santo Domingo.

El servicio contará inicialmente con cinco autobuses eléctricos, que cubrirán un trayecto de 12.4 kilómetros y dispondrán de 31 paradas, de las cuales 17 estarán ubicadas dentro de la Ciudad Colonial y otras 14 fuera del entorno patrimonial.

El proyecto es ejecutado por el Ministerio de Turismo, en coordinación con el Ministerio de Cultura y la Alcaldía del Distrito Nacional (ADN), con financiamiento del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y recursos provenientes de una donación no reembolsable de la Unión Europea.

Más de 169 millones de pesos para el proyecto

Para desarrollar el plan piloto se destinaron más de 169 millones de pesos procedentes de ambas fuentes de financiamiento. La Unión Europea aportó más de 71 millones mediante una donación no reembolsable, mientras que el BID financió más de 98 millones de pesos.

La inversión incluyó la adquisición de los cinco electrobuses y sus respectivos cargadores, así como la readecuación del Patio de Carga, que funcionará como estación para la recarga de energía de las unidades.

También contempla asistencia técnica especializada para la operación y seguimiento del proyecto piloto.

Collado destacó que la iniciativa permitirá mejorar las condiciones de movilidad para quienes visitan la Ciudad Colonial y señaló que el nuevo servicio tendrá, además, un componente de integración laboral femenina.

"Un aporte importante del nuevo servicio es que ayudará en la inserción laboral femenina, logrando una contratación de mujeres que alcanzó un 90 %, quienes se desempeñarán como conductoras de los buses", informó el ministro.

Autobuses tendrán capacidad para 22 pasajeros

Cada autobús tiene capacidad para 22 pasajeros: 12 sentados y 10 de pie. Las unidades fueron diseñadas bajo criterios de accesibilidad universal y dispondrán de espacio para sillas de ruedas, rampa de acceso y dos asientos preferenciales destinados a personas con discapacidad, movilidad reducida y adultos mayores.

Además de mejorar el desplazamiento dentro y hacia el centro histórico, el proyecto procura aumentar la eficiencia energética del transporte, contribuir a su descarbonización y reducir tanto las emisiones contaminantes como el ruido.

La operación de la nueva ruta estará a cargo de la Operadora Metropolitana de Servicios de Autobuses (OMSA), mientras que su regulación corresponderá al Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre (Intrant).

En el acto de puesta en funcionamiento participaron también el embajador de la Unión Europea en República Dominicana, Raúl Fuentes Milani; la representante del Grupo BID en el país, Nathalie Alvarado, así como funcionarios y representantes de entidades vinculadas al programa.

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