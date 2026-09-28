Escudo de las Américas: qué es y a qué se ha comprometido República Dominicana con EE. UU.

Imagen de archivo: foto difundida en la cuenta en X @DanielNoboaOk del presidente de Ecuador, Daniel Noboa, de Noboa (d) y su homólogo de EE.UU., Donald Trump (4-d), en la foto de familia en la cumbre 'Escudo de las Américas' este sábado, en Miami (Fl, EE.UU.). ( EFE )

República Dominicana asumirá un papel central en las operaciones contra el narcotráfico en el Caribe dentro del Escudo de las Américas, una iniciativa impulsada por Estados Unidos que también incluye intercambio de inteligencia, sanciones contra organizaciones criminales, cooperación militar, controles sobre inversiones e infraestructura digital.

El presidente Luis Abinader afirmó el pasado viernes que República Dominicana será prácticamente la "base" de las acciones del Escudo de las Américas en el Caribe contra el narcotráfico y el crimen organizado.

"Prácticamente, en lo que tiene que ver con las acciones del Caribe dentro del Escudo de las Américas, nuestro país es la base de la lucha contra el crimen organizado y el narcotráfico", declaró el mandatario al concluir su agenda en Estados Unidos.

Abinader informó además que durante las reuniones celebradas en Nueva York se produjeron acuerdos que serán anunciados posteriormente. Hasta este domingo, esos nuevos acuerdos no habían sido detallados públicamente por el Gobierno dominicano.

Una alianza impulsada por Trump

Escudo de las Américas surgió formalmente en marzo de 2026 como una iniciativa del presidente estadounidense Donald Trump para coordinar a gobiernos del hemisferio frente al narcotráfico, los carteles, las organizaciones criminales transnacionales, la migración irregular y otras amenazas regionales.

Abinader participó el 7 de marzo en Miami en la primera cumbre del mecanismo, junto a otros jefes de Estado, y firmó una proclamación vinculada con la creación de una coalición regional contra los carteles.

La proclamación de la Casa Blanca plantea coordinar acciones para privar a los carteles de territorio, financiamiento y recursos, entrenar fuerzas de países socios y ampliar la cooperación regional en materia de seguridad.

Septiembre amplió el alcance

La iniciativa amplió su agenda durante una reunión celebrada en Nueva York el 22 de septiembre, en la que participó Abinader junto con Trump y representantes de otros gobiernos.

La declaración conjunta fue suscrita por Estados Unidos, Argentina, Bolivia, Chile, Colombia, Costa Rica, República Dominicana, Ecuador, El Salvador, Guyana, Honduras, Panamá, Paraguay, Perú y Trinidad y Tobago.

El documento establece tres áreas principales de cooperación: economía, seguridad y coordinación multilateral.

En el área económica, los países acordaron fortalecer la cooperación, estudiar mecanismos para revisar inversiones, proteger las cadenas de suministro de minerales críticos y promover proveedores considerados confiables para infraestructura digital.

En seguridad, acordaron ampliar el intercambio de inteligencia, facilitar el acceso a tecnologías y capacidades de seguridad, promover el entrenamiento de personal e intercambiar prácticas entre los países participantes.

También prevén coordinar sanciones, designaciones y acciones financieras contra organizaciones criminales.

En el ámbito diplomático, los gobiernos procurarán coordinar posiciones en organismos internacionales y regionales.

24 organizaciones en la mira

La reunión de septiembre produjo además una lista de 24 organizaciones criminales y armadas consideradas una amenaza compartida por los países participantes.

Entre ellas figuran la Mara Salvatrucha (MS-13), Tren de Aragua, Cártel de Sinaloa, Cártel Jalisco Nueva Generación, Cártel del Golfo, Barrio 18, Clan del Golfo, Los Choneros, Los Lobos, Los Tiguerones, Primeiro Comando da Capital, Comando Vermelho, Ejército de Liberación Nacional (ELN), grupos disidentes de las FARC y Sendero Luminoso.

Los países expresaron su intención de congelar activos, imponer restricciones migratorias y de visado y procurar acciones penales contra quienes suministren apoyo material o logístico a esas organizaciones.

También anunciaron que solicitarán a la Organización de Estados Americanos una reunión de consulta para evaluar acciones colectivas mediante los mecanismos contemplados en el Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca (TIAR).

Aeronaves y personal estadounidense en territorio dominicano

República Dominicana también ha ampliado su cooperación bilateral con Estados Unidos dentro del Escudo de las Américas.

El Gobierno dominicano autorizó temporalmente el acceso, estacionamiento y sobrevuelo de aeronaves y personal estadounidense para operaciones relacionadas con la lucha contra el narcotráfico.

El Ministerio de Relaciones Exteriores informó el 12 de mayo que había concedido una extensión de esa autorización bajo coordinación de las autoridades dominicanas.

Las operaciones utilizan áreas de la Base Aérea de San Isidro y del Aeropuerto Internacional de Las Américas para apoyo logístico, abastecimiento y transporte de personal y equipos.

La cooperación incluye vigilancia, interdicción de narcóticos, intercambio de información, entrenamiento y asistencia técnica.

Acuerdo para recibir extranjeros enviados por Estados Unidos

República Dominicana y Estados Unidos firmaron además un memorando para permitir el ingreso temporal al país de una cantidad limitada de nacionales de terceros países.

El acuerdo excluye a haitianos, menores no acompañados y personas con antecedentes penales.

Cada ingreso tendrá que ser autorizado por el Gobierno dominicano y Estados Unidos financiará las operaciones correspondientes.

Según explicó el entonces canciller Roberto Álvarez, esas personas permanecerán en territorio dominicano durante un período limitado mientras se gestiona su retorno a sus países de origen.

Controles biométricos y fronterizos

Los dos gobiernos también acordaron avanzar en nuevas capacidades tecnológicas y biométricas para fortalecer la seguridad en aeropuertos y fronteras.

El objetivo incluye modernizar los sistemas de identificación, control y verificación en los principales puntos de entrada a República Dominicana.

Irán y Hezbolá

En mayo, el Gobierno dominicano dispuso mediante decreto la designación del Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica de Irán y de Hezbolá como organizaciones terroristas.

La decisión fue presentada por el Gobierno dentro de sus acciones de cooperación internacional vinculadas al Escudo de las Américas.

República Dominicana será el punto central en el Caribe

El siguiente paso fue anunciado por Abinader el viernes 25 de septiembre.

El mandatario afirmó que República Dominicana tendrá una posición central dentro de las operaciones caribeñas y adelantó la realización de una reunión especializada para coordinar las próximas acciones.

"Estamos coordinando como nunca antes entre los diferentes países que forman parte del Escudo de las Américas", dijo.

Según Abinader, Trump manifestó además su disposición a facilitar herramientas y equipos estadounidenses para las operaciones.

El Gobierno dominicano todavía no ha detallado cómo funcionará en la práctica la condición de República Dominicana como "base" de las acciones del Escudo de las Américas en el Caribe.

Tampoco ha divulgado los nuevos acuerdos alcanzados durante las reuniones de Nueva York que Abinader dijo que serían anunciados posteriormente.

Desde marzo, República Dominicana ha asumido compromisos relacionados con operaciones contra el narcotráfico, intercambio de inteligencia, entrenamiento, cooperación tecnológica y biométrica, presencia temporal de aeronaves y personal estadounidense, recepción limitada de nacionales de terceros países y coordinación de medidas contra organizaciones criminales.

La reunión de septiembre añadió cooperación sobre inversiones, minerales críticos, infraestructura digital y acciones financieras contra organizaciones identificadas como amenazas regionales.

El anuncio de Abinader coloca ahora a República Dominicana como uno de los principales puntos de coordinación del Escudo de las Américas en el Caribe, a la espera de que el Gobierno precise los nuevos acuerdos alcanzados con Estados Unidos y los demás países participantes.