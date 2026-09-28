República Dominicana rechaza hasta 20 extranjeros por semana por prontuario criminal

Luis Abinader, presidente de la República durante el desarrollo de LA Agenda Semanal. ( CEDIDA POR PRESIDENCIA )

El presidente Luis Abinader informó este lunes durante el desarrollo rechaza semanalmente la entrada de alrededor de 20 extranjeros con prontuario criminal, como parte de los controles de seguridad.

El mandatario explicó que las autoridades cuentan con información sobre personas vinculadas a hechos delictivos, lo que permite identificar a viajeros que intentan ingresar al territorio dominicano.

Abinader señaló que estos controles también se aplican a ciudadanos procedentes de países cuyos nacionales no necesitan visa para entrar a República Dominicana.

Gracias a la interoperabilidad con @MigracionRDo y al acceso a bases de datos criminales, verificamos mejor a quienes llegan al país. Cada semana impedimos la entrada de alrededor de 20 extranjeros con antecedentes. República Dominicana recibe turistas, no delincuentes.... — Luis Abinader (@luisabinader) September 28, 2026

Objetivo de la medida

"Estamos rechazando a 20 extranjeros por semana", afirmó el presidente, al explicar que cuando las autoridades detectan que una persona tiene un prontuario criminal, pueden determinar que no se le permita el ingreso al país.

El mandatario sostuvo que el objetivo de estos controles es garantizar que quienes lleguen al territorio dominicano lo hagan como visitantes y no estén vinculados a actividades delictivas.

"Aquí lo que hay que venir es turistas y no delincuentes" Luis Abinader presidente de República Dominicana “

El presidente dijo que la medida forma parte de los mecanismos de control e intercambio de información entre las instituciones que trabajan con la seguridad pública.