Luego de agotar una extensa agenda en Nueva York, que incluyó su participación en la 81.ª sección de la Asamblea General de las Naciones Unidas, el presidente Luis Abinader retoma este lunes LA Agenda Semanal. El tema que se trata hoy es seguridad ciudadana.

En el espacio, transmitido por los canales digitales oficiales de la Presidencia, el mandatario sirve de moderador en una conversación junto a funcionarios tomadores de decisiones y ejecutores de proyectos e iniciativas del Gobierno.

LA Agenda Semanal está programada los lunes a las 5:00 de la tarde. La del pasado lunes 21 de septiembre fue suspendida por el viaje del mandatario a Nueva York.

L a última Agenda celebrada fue el pasado 14 de septiembre desde Santiago , lugar que fungió durante los días 14, 15 y 16 como sede temporal de la Presidencia .