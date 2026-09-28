El Gobierno presentará proyecto de ley sobre convivencia ciudadana para reducir los homicidios

Faride Raful, ministra de Interior y Policía, durante LA Agenda Semanal de este lunes 28 de septiembre de 2026. ( CAPTURA DE PANTALLA DE LA PRESIDENCIA )

El Gobierno se propone presentar ante el Congreso Nacional un proyecto de ley sobre convivencia ciudadana, iniciativa que tendría como objetivo reducir los niveles de criminalidad que se registran en el país.

El anuncio se hizo este lunes durante el desarrollo de "LA Agenda Semanal", cuyo tema fue la seguridad ciudadana.

Faride Raful, ministra de Interior y Policía, explicó que en el país la tasa de homicidio a nivel delincuencial está a la baja, pero no sucede así con la sociedad.

Explicó que la mayoría de crímenes que se registran en la nación son "por conflictos sociales" y situó el porcentaje en un 66 %.

Entiende que la resolución de conflictos sería de mucha ayuda para reducir la cifra y recordó el trabajo que, en ese sentido, ha realizado la Casa Comunitaria de Justicia, entidad a la cual se acude para solucionar problemas entre vecinos y mencionó los casos de los parqueos.

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Sobre el tema, el presidente de la República, Luis Abinader, mencionó el caso de la muerte de una mujer presuntamente manos de su cuñada. "Cómo puede la Policía intervenir en este caso", acotó el mandatario.

Se trata de la muerte por herida de arma blanca de Yedreisy Martínez Martínez, de 36 años, ocurrida en el distrito municipal La Otra Banda, en del municipio Higüey, provincia La Altagracia.

La presunta homicida es Rafaela Carpio Báez, de 27, quien fue entregada a las autoridades por su esposo Juan Alberto Martínez, hermano de la fallecida.

Tasa de homicidio

Según informó el Gobierno la mañana de este lunes, la tasa acumulada de homicidios en el país se ubicó en 7.36 por cada 100,000 habitantes al 25 de septiembre de 2026, lo que representa una reducción de 15.8 % respecto al 8.74 registrado en igual período de 2025. En comparación con 2022, cuando la tasa alcanzaba 13.20, la disminución es de 44.2 %, de acuerdo con los resultados presentados tras la reunión de la Fuerza de Tarea Conjunta.

El informe también destaca una reducción de 40.5 % en los robos frente al mismo período de 2025. Asimismo, 28 de los 35 territorios incluidos en el análisis, equivalentes al 80 %, mantienen una tasa de homicidios de un solo dígito.

En lo que va de septiembre, hasta el día 25, las autoridades contabilizan 99 homicidios. De estos, 45 corresponden a casos clasificados como "acción legal", para un 45.5 %; 35 están vinculados a conflicto social, equivalentes al 35.4 %; 11 fueron atribuidos a delincuencia, un 11.1 %, mientras que ocho permanecen en proceso de investigación, para un 8.1 %.