RD respalda extensión de mandato de la fuerza internacional en Haití y pide un año más

El ministro de Relaciones Exteriores, Víctor-Ito-Bisonó, respaldó este martes la decisión del Consejo de Seguridad de la ONU de prorrogar hasta el 31 de marzo de 2027 el mandato de la Fuerza de Supresión de Bandas (GSF) en Haití, pero pidió que la próxima extensión sea por un año ante los desafíos que enfrenta ese país.

"República Dominicana respalda esta renovación, que asegura la continuidad del mandato conferido hace un año por la resolución 2793 y permite que la Fuerza culmine su despliegue en las mismas condiciones, a fin de cumplir la misión que le fue encomendada: liberar a Haití del dominio de las bandas criminales y restituir a su pueblo la paz y la estabilidad", dijo Bisonó.

Sin embargo, el canciller sostuvo que todavía es necesario completar el despliegue de los efectivos previstos y fortalecer las capacidades operativas de la GSF, para alcanzar los objetivos establecidos en su mandato.

"Los avances en seguridad siguen siendo frágiles. Consolidarlos requiere un horizonte más amplio, que dé previsibilidad a los países que aportan tropas y recursos y que acompañe a las nuevas autoridades electas en el fortalecimiento de las instituciones haitianas", señaló en un documento de prensa.

El funcionario expresó su confianza en que los próximos seis meses permitan lograr avances en materia de seguridad y generar las condiciones para que Haití pueda avanzar hacia elecciones libres y seguras.

Apoyo internacional

El ministro exhortó a la comunidad internacional a convertir sus compromisos en apoyo efectivo al despliegue de la GSF, mediante el suministro de personal, equipos, financiamiento y recursos logísticos.

República Dominicana, recordó, ha contribuido al Fondo Fiduciario de las Naciones Unidas que respalda a la fuerza y ha facilitado evacuaciones y atenciones médicas para su personal, además de ofrecer apoyo logístico desde territorio dominicano.

La prórroga aprobada por el Consejo de Seguridad mantiene el mandato de la GSF hasta marzo de 2027. Bisonó señaló que una nueva extensión por un año permitiría dar mayor previsibilidad a los países que aportan tropas y recursos y acompañar el fortalecimiento de las instituciones haitianas.

"La solución de Haití está en Haití, y a la comunidad internacional le corresponde contribuir a hacerla posible allí. El pueblo haitiano no espera más promesas; espera resultados" Víctor -Ito- Bisonó Ministro de Relaciones Exteriores “