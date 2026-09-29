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inauguración complejo educativo Manoguayabo
inauguración complejo educativo Manoguayabo

Abinader inaugurará este jueves el complejo educativo y deportivo Pedro Martínez en Manoguayabo

También entregará apartamentos, títulos de propiedad y centros educativos en el Gran Santo Domingo

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    Abinader inaugurará este jueves el complejo educativo y deportivo Pedro Martínez en Manoguayabo
    El presidente Luis Abinader habla durante una actividad. (DIARIO LIBRE/CÉSAR JIMÉNEZ)

    El presidente Luis Abinader desarrollará este jueves una agenda de trabajo en el Gran Santo Domingo que incluye la inauguración del Complejo Educativo y Deportivo Pedro Martínez en Manoguayabo, la entrega de apartamentos y títulos de propiedad, así como la puesta en funcionamiento de cinco centros educativos.

    La Presidencia informó que jornada comenzará a las 10:30 de la mañana, cuando el mandatario participe en la IX Reunión Ministerial de Gobierno Digital de las Américas y la XX Reunión Anual de la Red Interamericana de Gobierno Digital (Red GEALC).

    Posteriormente, encabezará la inauguración de la segunda entrega de apartamentos del proyecto Laderas del Este y luego presidirá la entrega de títulos de propiedad a familias del sector El Almirante, en Santo Domingo Este.

    RELACIONADAS

    Inauguraciones educativas

    La agenda continuará con la inauguración de la Escuela Primaria Ana Josefa Puello, ubicada en Cancino Adentro I, también en Santo Domingo Este.

    El presidente entregará la primera etapa de la Escuela Básica Profesor Manuel Selmo Martínez (Escuela Ponce), en un acto en el que también será inaugurada, por mención, la primera etapa de la Escuela Básica María Montessori, reubicada en la Escuela Básica La Esperanza.

    Más adelante, en Pedro Brand, inaugurará la primera etapa de la Escuela Básica Espejo María Montessori.

    La jornada concluirá con la inauguración del Complejo Educativo y Deportivo Pedro Martínez, en Manoguayabo, integrado por la Escuela Básica Paulino Jaime Abreu, el Politécnico Deportivo José Cheché Abreu Vargas, un edificio de talleres técnicos, un polideportivo y un destacamento.

     

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