Contraloría comenzará el viernes a publicar auditorías prometidas por Abinader

El presidente de la República, Luis Abinader, habla durante LA Agenda Semanal del 29 de septiembre. ( CEDIDA POR LA PRESIDENCIA )

La Contraloría General de la República (CGR) anunció este miércoles que comenzará este viernes 2 de octubre, a partir de las 4:00 de la tarde, a publicar los resultados de las auditorías realizadas a instituciones públicas, un día después de la fecha que había anunciado el presidente Luis Abinader.

El mandatario informó el pasado 3 de septiembre que las publicaciones comenzarían "a partir del próximo 1 de octubre", luego de que Diario Libre revelara que cientos de informes permanecían fuera del acceso público y que la Contraloría se había negado a entregarlos al medio.

La institución precisó que la divulgación comenzará el viernes y se realizará de manera gradual hasta abarcar todas las auditorías correspondientes a períodos comprendidos entre agosto de 2020 y diciembre de 2025.

El alcance anunciado ahora por la Contraloría es mayor que el comunicado originalmente por Abinader. El presidente había informado que se publicarían progresivamente los documentos correspondientes a sus primeros cuatro años de gestión, entre agosto de 2020 y agosto de 2024.

La Contraloría indicó que quedarán exceptuadas las instituciones que actualmente están siendo auditadas por la Cámara de Cuentas, aunque no precisó cuáles son ni cuántas auditorías quedarían fuera de las publicaciones por esa razón.

Insiste en que no está obligada

Pese a anunciar la divulgación de los informes por disposición del presidente, la Contraloría reiteró la posición que había comunicado previamente a Diario Libre y sostuvo que la legislación no la obliga a hacer públicas sus auditorías.

"Pese a que la ley no obliga a la Contraloría a realizar dichas publicaciones", expresó la institución en el comunicado en el que anunció la medida.

El contralor Geraldo Espinosa Pérez explicó que la nueva entrega, dispuesta por Abinader, dará continuidad a la divulgación progresiva de las auditorías realizadas durante su administración.

Esta posición había sido planteada por Espinosa Pérez en respuesta a solicitudes de información realizadas por Diario Libre. El funcionario se amparó en la Ley 10-07, que instituye el Sistema Nacional de Control Interno, para sostener que la Contraloría no tiene la obligación de publicar automáticamente los informes.

Sin embargo, la Ley 200-04 de Libre Acceso a la Información Pública establece que las instituciones deben proporcionar información contenida en documentos que hayan creado o que se encuentren bajo su posesión y control. La normativa contempla excepciones, entre ellas los borradores o proyectos que todavía no constituyan documentos definitivos.

Publicación en Diario Libre

La nueva política de publicación fue anunciada por Abinader el 3 de septiembre, dos días después de que Diario Libre publicara una investigación sobre la retención de las auditorías.

Este medio había solicitado los informes en enero y nuevamente en agosto. En ambas ocasiones la Contraloría se negó a entregarlos. En enero pidió esperar a que fueran oficializados por el Poder Ejecutivo y en agosto Espinosa Pérez argumentó que la Ley 10-07 no obligaba a publicarlos.

La investigación también mostró la diferencia entre la cantidad de auditorías realizadas y las disponibles para consulta pública. Solo entre 2023 y 2025, la Contraloría ejecutó 390 auditorías, mientras en su portal figuraban 38 informes publicados durante los seis años de la administración de Abinader. Apenas tres correspondían al 2026.

Dos días después de esa publicación, Abinader dispuso retomar la divulgación de los informes y estableció el 1 de octubre como fecha para comenzar a hacerlos públicos.

Una promesa anterior

No es la primera vez que el Gobierno anuncia una publicación masiva de las auditorías de la Contraloría.

En 2023, Abinader aseguró que había ordenado su divulgación y anunció que más de 90 informes serían publicados en un plazo de dos semanas. Esa publicación en la cantidad anunciada no se produjo.

En septiembre de ese mismo año, la Contraloría informó que subiría a su portal 19 auditorías de la gestión gubernamental, también por instrucciones del presidente.

La Contraloría sostiene ahora que la publicación que comenzará este viernes constituye una acción de transparencia sin precedentes por su magnitud y asegura que continuará gradualmente hasta abarcar las auditorías correspondientes al período comprendido entre agosto de 2020 y diciembre de 2025.