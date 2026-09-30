Gobierno presenta Marco Nacional de Credenciales Verificables y lo incorpora a Soy Yo RD
La iniciativa fue presentada durante el Foro Regional de Infraestructura Pública Digital
El Ministerio de Administración Pública (MAP) y la Oficina Gubernamental de Tecnologías de la Información y Comunicación (OGTIC) presentaron este miércoles el Marco Nacional de Credenciales Verificables y anunciaron la incorporación de esta capacidad a Soy Yo RD, la Carpeta Ciudadana.
La iniciativa, presentada en el marco del Foro Regional de Infraestructura Pública Digital, establece reglas comunes para que las instituciones públicas puedan emitir, presentar y verificar progresivamente información oficial mediante credenciales digitales, preservando la autoridad y responsabilidad de cada entidad sobre los datos que administra.
De acuerdo con una nota de prensa, la incorporación de esta funcionalidad a Soy Yo RD representa un nuevo paso en la evolución de los servicios digitales del Estado, al permitir que los ciudadanos porten y acrediten digitalmente información oficial emitida por las instituciones públicas.
El director general de la OGTIC y presidente de la Red GEALC durante 2026, Edgar Batista, destacó que este avance forma parte de un proceso de transformación que coloca a los ciudadanos en el centro de los servicios digitales.
"Ya no estamos hablando simplemente de enseñar una imagen o un PDF. Estamos hablando de poder demostrar digitalmente que una información fue emitida por la entidad responsable y que continúa siendo válida. Pasamos de mostrar un documento a demostrar una información", expresó Batista.
Asimismo, explicó que las Credenciales Verificables representan la continuidad de las capacidades que el Estado dominicano ha desarrollado en materia de identidad digital, interoperabilidad y servicios digitales. El objetivo, señaló, es crear un ecosistema en el que las instituciones puedan participar como emisoras y verificadoras, manteniendo cada una la autoridad sobre la información que administra.
- En tanto, el ministro de Administración Pública, Sigmund Freund, resaltó que la presentación de las credenciales verificables trasciende el componente tecnológico.
Funcionamiento y alcance
"Estamos construyendo capacidades para que la información oficial pueda acompañar a las personas en el entorno digital, de una manera segura y portable", afirmó Freund.
Junto a Batista y Freund participaron Armando Manzueta, viceministro de Innovación Pública y Digital del Ministerio de Administración Pública, quien explicó el marco institucional, regulatorio y de seguridad para la adopción de las Credenciales Verificables; y Evlyn Peguero, de la Dirección de Arquitectura Digital de la OGTIC, quien presentó los aspectos técnicos y el funcionamiento de la solución.
Más sobre las Credenciales Verificables
La iniciativa busca avanzar de un modelo basado en la presentación reiterada de documentos hacia otro en el que determinados atributos e informaciones puedan ser emitidos y comprobados digitalmente. Con ello, se pretende fortalecer la confianza en los servicios públicos y facilitar la interacción entre ciudadanos, empresas e instituciones.
A través de esta nueva funcionalidad, una persona podrá disponer de una credencial oficial en Soy Yo RD, presentarla digitalmente y permitir que una institución o tercero autorizado compruebe su autenticidad.
- De esta manera, se reducirá progresivamente la necesidad de intercambiar fotografías, copias, certificaciones o documentos físicos para realizar determinadas validaciones.
El modelo adoptado es de carácter federado: las instituciones continúan siendo responsables de sus registros y fuentes autoritativas de información, mientras que las credenciales permiten que esos datos acompañen a las personas y puedan ser verificados cuando resulte necesario para la prestación de un servicio.
Este esquema evita crear un nuevo repositorio centralizado de información y permite construir confianza digital a partir de las fuentes oficiales existentes.
Las primeras instituciones que participan en este proceso, además del MAP y la OGTIC, son el Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales (MIMARENA) y la Dirección General de Impuestos Internos (DGII), que avanzan en casos de uso orientados a transformar información que actualmente emiten o verifican en credenciales digitales.