Gobierno presenta Marco Nacional de Credenciales Verificables y lo incorpora a Soy Yo RD

El ministro de Administración Pública, Sigmund Freund. ( FOTO CEDIDA POR EL MAP )

El Ministerio de Administración Pública (MAP) y la Oficina Gubernamental de Tecnologías de la Información y Comunicación (OGTIC) presentaron este miércoles el Marco Nacional de Credenciales Verificables y anunciaron la incorporación de esta capacidad a Soy Yo RD, la Carpeta Ciudadana.

La iniciativa, presentada en el marco del Foro Regional de Infraestructura Pública Digital, establece reglas comunes para que las instituciones públicas puedan emitir, presentar y verificar progresivamente información oficial mediante credenciales digitales, preservando la autoridad y responsabilidad de cada entidad sobre los datos que administra.

De acuerdo con una nota de prensa, la incorporación de esta funcionalidad a Soy Yo RD representa un nuevo paso en la evolución de los servicios digitales del Estado, al permitir que los ciudadanos porten y acrediten digitalmente información oficial emitida por las instituciones públicas.

El director general de la OGTIC y presidente de la Red GEALC durante 2026, Edgar Batista, destacó que este avance forma parte de un proceso de transformación que coloca a los ciudadanos en el centro de los servicios digitales.

"Ya no estamos hablando simplemente de enseñar una imagen o un PDF. Estamos hablando de poder demostrar digitalmente que una información fue emitida por la entidad responsable y que continúa siendo válida. Pasamos de mostrar un documento a demostrar una información", expresó Batista.

Asimismo, explicó que las Credenciales Verificables representan la continuidad de las capacidades que el Estado dominicano ha desarrollado en materia de identidad digital, interoperabilidad y servicios digitales. El objetivo, señaló, es crear un ecosistema en el que las instituciones puedan participar como emisoras y verificadoras, manteniendo cada una la autoridad sobre la información que administra.

En tanto, el ministro de Administración Pública, Sigmund Freund, resaltó que la presentación de las credenciales verificables trasciende el componente tecnológico.

Funcionamiento y alcance

"Estamos construyendo capacidades para que la información oficial pueda acompañar a las personas en el entorno digital, de una manera segura y portable", afirmó Freund.

Junto a Batista y Freund participaron Armando Manzueta, viceministro de Innovación Pública y Digital del Ministerio de Administración Pública, quien explicó el marco institucional, regulatorio y de seguridad para la adopción de las Credenciales Verificables; y Evlyn Peguero, de la Dirección de Arquitectura Digital de la OGTIC, quien presentó los aspectos técnicos y el funcionamiento de la solución.

Más sobre las Credenciales Verificables

La iniciativa busca avanzar de un modelo basado en la presentación reiterada de documentos hacia otro en el que determinados atributos e informaciones puedan ser emitidos y comprobados digitalmente. Con ello, se pretende fortalecer la confianza en los servicios públicos y facilitar la interacción entre ciudadanos, empresas e instituciones.

A través de esta nueva funcionalidad, una persona podrá disponer de una credencial oficial en Soy Yo RD, presentarla digitalmente y permitir que una institución o tercero autorizado compruebe su autenticidad.

De esta manera, se reducirá progresivamente la necesidad de intercambiar fotografías, copias, certificaciones o documentos físicos para realizar determinadas validaciones.

El modelo adoptado es de carácter federado: las instituciones continúan siendo responsables de sus registros y fuentes autoritativas de información, mientras que las credenciales permiten que esos datos acompañen a las personas y puedan ser verificados cuando resulte necesario para la prestación de un servicio.

Este esquema evita crear un nuevo repositorio centralizado de información y permite construir confianza digital a partir de las fuentes oficiales existentes.

Las primeras instituciones que participan en este proceso, además del MAP y la OGTIC, son el Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales (MIMARENA) y la Dirección General de Impuestos Internos (DGII), que avanzan en casos de uso orientados a transformar información que actualmente emiten o verifican en credenciales digitales.