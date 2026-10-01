El presidente Luis Abinader advirtió este jueves a las personas con múltiples órdenes de arresto que se entreguen a las autoridades y anunció que el Gobierno continuará reforzando la seguridad ciudadana con más agentes en las calles, tecnología, equipos y la ampliación del sistema de patrullaje por cuadrantes.

"Lo que nosotros le repetimos es que se entreguen, porque hay equipos buscando... El pueblo que quiere vivir en paz y tranquilidad", manifestó.

Abinader aseguró que el Gobierno continuará dotando a las fuerzas de seguridad de mejores tecnologías y personal capacitado para enfrentar el crimen.

Al referirse a las próximas medidas, el mandatario adelantó: "Nosotros vamos cada vez a tecnificar más, a darle más equipo, vamos a tener más policías también en las calles y los cuadrantes".

El sistema por cuadrantes forma parte de las medidas que desarrolla el Gobierno dentro de su estrategia de seguridad ciudadana, mediante la distribución de recursos y patrullas en función de las zonas y horarios de mayor incidencia delictiva.

El jefe de Estado ofreció estas declaraciones durante la inauguración de la escuela primaria Ana Josefa Puello, en Santo Domingo Este, y a horas de que la Policía Nacional presentara una base de datos que registra 53,877 órdenes de arresto pendientes de ejecución contra personas requeridas por distintos delitos.

Abinader hizo un llamado especial al grupo de personas consideradas de alta peligrosidad por tener múltiples requerimientos judiciales. "Ese grupo de antisociales, que son una minoría, lo que tiene que hacer es entregarse, y ahora les damos la oportunidad de entregarse", reiteró.

El presidente sostuvo que el objetivo de estas acciones es garantizar que la población pueda desarrollar sus actividades con tranquilidad y afirmó que existe respaldo ciudadano a las iniciativas contra la delincuencia.

Base de datos

De acuerdo con los datos presentados este jueves por la Policía Nacional, la plataforma de búsqueda contiene 53,877 órdenes de arresto pendientes.

Entre los registros figuran 17,635 relacionados con violencia intrafamiliar; 11,587 con robos; 5,951 con agresiones físicas; 4,018 con agresiones sexuales; 2,761 con delitos cibernéticos; 2,681 con homicidios y 1,630 con amenazas, entre otras infracciones.

La institución también identificó a 73 personas con múltiples órdenes de arresto, algunas de ellas con decenas de registros. Otras 485 personas acumulan más de cinco requerimientos judiciales.