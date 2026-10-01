Abinader entrega escuela en Pedro Brand con capacidad para 960 estudiantes

El presidente Luis Abinader entrega el Centro Educativo Minerva Guzmán en Pedro Brand. ( CEDIDA POR PRESIDENCIA )

El presidente Luis Abinader encabezó este jueves la inauguración del Centro Educativo Minerva Guzmán, en el municipio Pedro Brand, en Santo Domingo, una infraestructura escolar con capacidad para 960 estudiantes y 23 aulas estándar.

La nueva escuela responde a una demanda de las familias de la zona, que durante más de 12 años esperaron por una instalación educativa cercana y segura para los estudiantes de la comunidad.

El centro dispone de un área administrativa que incluye oficinas de gestión, enfermería, salón de profesores y orientación. También cuenta con biblioteca , salón multiuso , cocina, depósitos y sanitarios.

En sus espacios exteriores, la infraestructura incorpora áreas verdes y una plaza cívica, destinadas al esparcimiento y la convivencia de la comunidad educativa.

Durante el acto, Edy Chávez, en representación del ministro de Educación, Luis Miguel De Camps, destacó el aporte de la obra a la educación pública.

Reacciones y agradecimientos

La estudiante Génesis de Jesús Rodríguez agradeció la entrega del plantel y afirmó que la nueva escuela representa una nueva etapa para los estudiantes de la zona.

"Este es un sueño hecho realidad que por tanto tiempo anhelamos", expresó.

Con la inauguración del Centro Educativo Minerva Guzmán, las autoridades destacaron la ampliación de la infraestructura escolar en Pedro Brand y la incorporación de nuevos espacios para atender la demanda educativa de la comunidad.