El CNM entrevistará a aspirantes a jueces de la Suprema del 5 al 9 de octubre

Una de las sesiones de trabajo del CNM en el Palacio Nacional, encabezada por el presidente Luis Abinader. ( CEDIDA POR LA PRESIDENCIA )

El Consejo Nacional de la Magistratura (CNM) entrevistará en vistas públicas a los 88 aspirantes preseleccionados para ocupar seis vacantes en la Suprema Corte de Justicia (SCJ), durante cuatro jornadas programadas entre el lunes 5 y el viernes 9 de octubre.

Las vistas se celebrarán los días 5, 6, 8 y 9 de octubre, a partir de las 9:00 de la mañana, en el Salón Las Cariátides, ubicado en el tercer nivel del Palacio Nacional. El miércoles 7 no habrá sesiones.

El CNM distribuyó a los aspirantes en grupos de 22 por día. La convocatoria contiene la relación completa de las personas citadas y el día que corresponde a cada una.

Las personas preseleccionadas deberán presentarse a las 8:00 de la mañana y asistir con vestimenta formal, que incluye traje o chaqueta negra, camisa o blusa blanca y corbata o lazo negro.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/10/01/htedoxkwcaaw7p-97743955.png Comunicado del CNM con la lista de candidatos. (CEDIDA POR EL CNM.)

Vistas públicas

Las vistas públicas constituyen una de las últimas etapas antes de que el CNM decida quiénes ocuparán las seis plazas. La convocatoria se produjo luego de que el órgano conociera y rechazara la única objeción presentada contra la lista de preseleccionados.

El proceso de renovación de los jueces de la Suprema ha estado marcado por la decisión de varios de sus integrantes de no someterse a evaluación, pese a que podían optar por un segundo período. Entre ellos estuvo el presidente del tribunal, Luis Henry Molina, quien no optó por continuar.

Otros tres jueces también declinaron ser evaluados. Al mismo tiempo, el CNM sometió a evaluación a otros siete magistrados, de los cuales ratificó a cinco para un nuevo período. Los dos restantes no fueron confirmados.

Una de esas vacantes corresponde a la presidencia de la Suprema. El período de siete años de Molina se cumplió en abril de 2026, por lo que el CNM deberá escoger al nuevo presidente y a sus sustitutos entre la composición que resulte del proceso.

Con los cinco jueces nuevos designados en diciembre de 2025 y los seis que serán escogidos ahora, el Gobierno de Luis Abinader habrá encabezado la elección de 11 nuevos magistrados de la Suprema. Los seis restantes serán jueces que continuarán en el tribunal, cinco ratificados en septiembre y otro cuyo mandato fue renovado en 2021.

De esta forma, el Gobierno habrá intervenido en la renovación de los 17 puestos de la Suprema. No se tratará de la sustitución de todos sus integrantes, sino de una renovación completa de su composición mediante nuevos nombramientos y ratificaciones.