Gobierno proyecta intervenir 150 puentes con apoyo del BID; primera fase abarca 53 estructuras

Puente Antonio Guzmán sobre el río Camú. ( ARCHIVO / DL )

El Gobierno proyecta construir, rehabilitar y reforzar alrededor de 150 puentes con apoyo del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), dentro de un programa dirigido a reducir la vulnerabilidad de la red vial ante inundaciones y otros fenómenos climáticos.

El ministro de Obras Públicas y Comunicaciones, Eduardo Estrella, volvió a destacar el proyecto durante su participación en el Diálogo Regional de Políticas Públicas de Transporte 2026, organizado por el BID en Miami.

El programa no parte de cero. Su primera etapa contempla la intervención de 53 puentes distribuidos en 15 provincias, con nuevas estructuras, reconstrucciones y reforzamientos. Obras Públicas había informado que 26 serían construidos y 27 reconstruidos dentro de ese primer grupo.

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El proyecto forma parte del Programa de Resiliencia Climática de la Infraestructura de Puentes en República Dominicana, financiado por el BID.

La ficha oficial del organismo multilateral registra una operación de préstamo por US$200 millones, aprobada en julio de 2024 y actualmente en fase de implementación. Su objetivo específico es mejorar la resiliencia climática de la infraestructura de puentes del país. El contrato de financiamiento fue firmado en junio de 2025.

Puentes frente a eventos climáticos

Durante su intervención en Miami, Estrella señaló que las estructuras serán diseñadas o rehabilitadas con criterios que permitan mantener la conectividad entre comunidades ante lluvias intensas y otros eventos hidrometeorológicos.

El Ministerio de Obras Públicas sostiene que uno de los problemas que busca enfrentar es la dependencia de comunidades de puentes únicos que, cuando resultan afectados, pueden interrumpir totalmente la comunicación terrestre.

El propio Gobierno informó en agosto que el plan general de intervención de puentes incluye 51 estructuras en ejecución, 43 nuevas adjudicadas, otras 65 por licitar y 35 destinadas a reparación. Dentro de ese esquema figura el programa de alrededor de 150 puentes con participación del BID.

Primera fase en 15 provincias

La primera etapa financiada con recursos del BID incluye estructuras en provincias como Azua, San Juan, San Cristóbal, Santo Domingo, María Trinidad Sánchez, Hato Mayor, Monte Plata, Duarte, Monseñor Nouel, Sánchez Ramírez, La Vega, Santiago, Montecristi, Elías Piña, Santiago Rodríguez, Valverde y Puerto Plata, de acuerdo con los procesos de contratación vinculados al programa.

Entre las obras mencionadas por Estrella figura el puente de Guayajayuco, sobre el río Artibonito, en la zona fronteriza.

En mayo pasado, el ministro había anunciado que comenzarían los primeros proyectos licitados dentro del programa y señaló que la iniciativa abarcaría progresivamente unas 150 estructuras.

También esta semana, durante una actividad en El Seibo, informó que dos puentes pendientes en la carretera hacia Palmar serán incorporados a una nueva etapa del mismo programa.

Inversión pública

En el foro del BID, Estrella indicó además que la inversión pública dominicana podría cerrar 2026 alrededor del 2.7 % del producto interno bruto.

El funcionario sostuvo que, además de construir nuevas obras, el Estado debe destinar recursos al mantenimiento de carreteras y puentes para prolongar su vida útil y reducir riesgos.

También citó el modelo de RD Vial, mediante el cual parte de los ingresos obtenidos por los peajes es destinada al mantenimiento de la infraestructura vial.

Manzanillo dentro de la estrategia

Estrella incluyó entre los proyectos estratégicos al puerto de Manzanillo, en Montecristi, al considerar que su desarrollo requiere una red vial capaz de conectar la terminal con los principales corredores productivos.

El BID ha señalado que sus programas de transporte en República Dominicana buscan mejorar los niveles de servicio de la infraestructura, fortalecer su resiliencia climática y mejorar la gestión de los activos viales.

El Diálogo Regional de Políticas Públicas de Transporte reunió en Miami a ministros, viceministros y especialistas de más de 17 países para discutir mecanismos de inversión pública y privada en infraestructura.