El Gobierno entrega 224 apartamentos en segunda etapa de Laderas del Este

El presidente Luis Abinader encabezó la entrega de apartamentos en San Antonio de Guerra. ( DIARIO LIBRE / LUDUIS TAPIA )

El Gobierno entregó este jueves 224 apartamentos correspondientes a la segunda etapa del proyecto residencial Laderas del Este.

La obra, ubicada en el municipio de San Antonio de Guerra, beneficiará a más de 800 personas y forma parte de un complejo habitacional de 976 unidades.

Las viviendas se suman a los primeros 144 apartamentos entregados en abril, con lo que el proyecto alcanza 368 unidades concluidas.

Próximos pasos

La tercera etapa, que incorporará otros 224 apartamentos, ya cuenta con la aprobación del Ministerio de Vivienda, Hábitat y Edificaciones (Mived).

Laderas del Este representa una inversión aproximada de 568 millones de pesos, de los cuales 377 corresponden a capital privado y 191 a recursos públicos canalizados a través de Fonvivienda.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/10/01/whatsapp-image-2026-10-01-at-20613-pm-c2beb65a.jpeg Una de las familias que recibió una vivienda este jueves 1 de octubre 2026. (LUDUIS TAPIA)

El proyecto se desarrolla mediante un esquema de colaboración entre el Estado y el sector privado, concebido para ampliar la capacidad de construcción y facilitar el acceso de familias dominicanas a viviendas propias.

Medidas anunciadas

Durante el acto, el ministro de Vivienda y Edificaciones, Jean Carlos Rodríguez, explicó que la nueva gestión de la institución estará enfocada en terminar proyectos avanzados, remover los obstáculos que retrasan las obras y agilizar su entrega a los beneficiarios.

"Esta será una característica de nuestra gestión: menos tiempo entre el problema y la solución, menos tiempo entre una obra y su terminación y menos tiempo entre una vivienda terminada y una familia recibiendo su llave", expresó.

El funcionario indicó que el Mived se encuentra revisando los proyectos habitacionales en ejecución, identificando dificultades y tomando decisiones dirigidas a acelerar aquellas iniciativas que puedan convertirse en soluciones de vivienda.

Detalles de los apartamentos

Los apartamentos tienen una altura interior de 2.60 metros, frente a los 2.40 metros utilizados como referencia convencional en proyectos de características similares.

En las áreas correspondientes se utilizó hormigón con resistencia de 280 kilogramos por centímetro cuadrado, mientras que en los techos se empleó hormigón de mayor densidad para disminuir la probabilidad de filtraciones.

Fabio Santoni, representante de la empresa constructora FASA, sostuvo que el objetivo ha sido mantener costos accesibles sin prescindir de características técnicas orientadas a la calidad de las viviendas.

Respaldo financiero

En el componente financiero, el Banco de Reservas ha financiado hasta el momento a 144 adquirientes por más de 334 millones de pesos y mantiene otros 53 casos en proceso por aproximadamente 132 millones adicionales.

La entidad financiera también respalda directamente el desarrollo del residencial mediante un financiamiento interino superior a 500 millones de pesos. A ese monto se añadiría una nueva facilidad por 400 millones que se encuentra en proceso de tramitación.

El presidente ejecutivo de Banreservas, Leonardo Aguilera, destacó la participación conjunta del Gobierno, los desarrolladores privados y el sistema financiero en la ejecución de proyectos habitacionales.

"Esta combinación ha permitido que proyectos como este puedan desarrollarse por etapas, mantenerse en marcha y generar resultados que hoy vemos convertidos en hogares para cientos de familias", manifestó Aguilera