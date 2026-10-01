La vicepresidenta defiende actuación de la PN ante cuestionamientos por intercambios de disparos

La vicepresidenta Raquel Peña declaró este jueves 1 de octubre, durante la IX Reunión Ministerial de Gobierno Digital, que la prioridad de los organismos de seguridad debe ser la protección de los ciudadanos. ( DIARIO LIBRE / LUDUIS TAPIA. )

La vicepresidenta Raquel Peña afirmó que las autoridades tienen la responsabilidad de garantizar la seguridad de la población y preservar la paz social frente a las acciones delictivas.

Al ser cuestionada sobre los denominados "intercambios de disparos" entre agentes policiales y presuntos delincuentes, la funcionaria sostuvo que la prioridad de los organismos de seguridad debe ser la protección de los ciudadanos.

"Nosotros tenemos que garantizar lo que es la paz social, lo que es la seguridad de la totalidad de los ciudadanos dominicanos. Quienes quieran realmente ir a delinquir o a cometer algún tipo de delito, pues tienen que atenerse a las consecuencias", manifestó.

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Las declaraciones se producen en medio de cuestionamientos de organizaciones defensoras de los derechos humanos sobre muertes ocurridas durante operativos policiales y reportadas por las autoridades como "intercambios de disparos".

Situación actual

De acuerdo a diferentes registros de la Policía Nacional hasta , al menos 45 fallecidos se registran en el mes de septiembre, en enfrentamientos de agentes policiales y presuntos delincuentes.

Proyecto político hacia 2028

A pocos días de que se diera a conocer la reactivación de su proyecto político con miras a las elecciones de 2028, la vicepresidenta sostuvo que los dirigentes del Partido Revolucionario Moderno (PRM) deben trabajar de manera conjunta hasta que llegue el momento de escoger a la persona que representará a la organización en las próximas elecciones nacionales.

"Tenemos que seguir trabajando de la mano, por supuesto, de nuestro Partido Revolucionario Moderno para poder avanzar todos juntos", señaló.

Sobre la posibilidad de divisiones por las aspiraciones presidenciales dentro del PRM, Peña planteó que los diferentes sectores deben fortalecer la organización independientemente de quiénes busquen convertirse en precandidatos.

Explicó que ese proceso deberá conducir a la selección de la propuesta electoral que el PRM presentará al país para los comicios de 2028.