RD se convierte en sede de la agenda regional para la digitalización de los gobiernos

República Dominicana se convirtió este jueves en sede de la agenda regional de transformación digital gubernamental, al reunir en Santo Domingo a autoridades de más de 20 países de América Latina y el Caribe para debatir iniciativas dirigidas a modernizar los servicios públicos y fortalecer la cooperación tecnológica.

La vicepresidenta de la República, Raquel Peña, encabezó la apertura de la IX Reunión Ministerial de Gobierno Digital de las Américas y la XX Reunión Anual de la Red de Gobierno Electrónico de América Latina y el Caribe (Red Gealc), encuentros que se desarrollan los días 1 y 2 de octubre.

Durante las jornadas, representantes gubernamentales abordan temas relacionados con infraestructura pública digital, identidad digital, ciberseguridad e inteligencia artificial, además de establecer espacios de diálogo para impulsar iniciativas conjuntas.

Iniciativas de modernización

La celebración de estos encuentros se produce mientras República Dominicana ejerce durante 2026 la presidencia de la Red Gealc, a través de la Oficina Gubernamental de Tecnologías de la Información y Comunicación (Ogtic).

Desde esa posición, el país promueve el intercambio de experiencias y la cooperación entre las naciones de la región para fortalecer sus capacidades en materia de gobierno digital.

Durante el acto inaugural, Peña planteó que los procesos de transformación digital deben tener como propósito facilitar la relación de los ciudadanos con el Estado y generar mejoras concretas en su calidad de vida.

"La transformación digital comienza con tecnología, pero solo se convierte en progreso cuando mejora la vida de alguien", expresó.

Peña resaltó los avances alcanzados por el país, durante la administración del presidente Luis Abinader, en la construcción de una infraestructura pública digital orientada a conectar instituciones y simplificar el acceso de la ciudadanía a los servicios estatales.

Entre los avances presentados por República Dominicana figuran las credenciales verificables incorporadas a Soy Yo RD, que permitirán a los ciudadanos portar y acreditar digitalmente información oficial emitida por instituciones públicas.

Freund propone fondo regional de tecnología

Como parte de las propuestas surgidas durante el encuentro, el ministro de Administración Pública, Sigmund Freund, planteó la creación de un Fondo Regional de Tecnología Soberana para América Latina y el Caribe, destinado a desarrollar, implementar y sostener soluciones tecnológicas de interés público de manera conjunta.

Freund explicó que el mecanismo permitiría financiar tres etapas que considera fundamentales para la cooperación tecnológica regional: la construcción de bienes públicos digitales de código abierto, la asistencia técnica y financiera para su implementación y el mantenimiento y actualización de esas soluciones.

"Este fondo nos permitiría financiar en conjunto tres etapas críticas que hoy nos asfixian individualmente: BUILD (construir bienes públicos digitales de código abierto a nivel regional), ADOPT (asistir técnica y financieramente a los países para implementarlos) y, el más olvidado pero crucial, SUSTAIN (financiar el mantenimiento constante, las actualizaciones de seguridad y las comunidades de desarrolladores a largo plazo)", explicó.

El titular del Ministerio de Administración Pública (MAP) sostuvo que la soberanía tecnológica no supone aislamiento, sino que los Estados tengan capacidad para decidir sobre las tecnologías que utilizan, auditar el código empleado en sus infraestructuras críticas y evitar dependencias irreversibles de un único proveedor.

"Construyamos juntos, como una sola América Latina y el Caribe, aquello que no tiene ningún sentido construir aislados", planteó Freund ante los representantes gubernamentales.

El ministro también propuso incorporar el concepto de "compartir" a la estrategia de transformación digital que, según explicó, ha seguido República Dominicana basada en digitalizar, integrar y anticipar.

"Compartir no solo buenas prácticas y anécdotas en congresos. Compartir estándares. Compartir código fuente. Compartir arquitecturas. Y, cuando tenga sentido, compartir inversión", afirmó.

RD preside la Red GEALC

De su lado, el director general de la OGTIC y presidente de la Red GEALC 2026, Edgar Batista, señaló que los avances alcanzados por República Dominicana responden a una evolución hacia servicios públicos más integrados.

"La transformación digital no consiste únicamente en incorporar tecnología; consiste en hacer que el Estado funcione de manera más simple, eficiente y centrada en las personas", afirmó Batista.

Las reuniones buscan que las delegaciones establezcan acciones conjuntas, fomenten la cooperación horizontal y analicen las tendencias y desafíos del gobierno digital en América Latina y el Caribe.

Los encuentros están pautados para concluir este viernes 2 de octubre y fueron precedidos por el Foro Regional de Infraestructura Pública Digital, organizado por el Ministerio de Administración Pública los días 29 y 30 de septiembre, con la participación de representantes de 22 países.

En el acto inaugural también participó María Fernanda Trigo, directora del Departamento para la Gestión Pública Efectiva de la Organización de los Estados Americanos (OEA)