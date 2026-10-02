Contraloría comienza a publicar auditorías de instituciones públicas

Sede de la Contraloría General de la República. ( DIARIO LIBRE/ARCHIVO )

La Contraloría General de la República (CGR) inició este viernes la publicación de los resultados de las auditorías realizadas a instituciones públicas entre agosto de 2020 y diciembre de 2025, tal como lo anunció el presidente Luis Abinader el pasado miércoles.

La primera publicación de los informes se realizó a las 4:00 de la tarde, en cumplimiento de la disposición del mandatario, quien ordenó divulgar los documentos luego de que Diario Libre revelara que cientos de auditorías permanecían fuera del acceso público y que la Contraloría se había negado a entregarlas a este medio.

Primeras auditorías publicadas

Entre las primeras 24 instituciones cuyos informes fueron puestos a disposición del público figuran ministerios, organismos de seguridad, hospitales y otras dependencias estatales.

Primeras auditorías publicadas

Las entidades incluidas en esta primera publicación son:

1. Dirección General de Desarrollo de la Comunidad (DGDC)

2. Dirección General de Migración (DGM)

3. Hospital General Docente de la Policía Nacional (Hosgedopol)

4. Hospital Universitario Docente Central de las Fuerzas Armadas

5. Ministerio de Energía y Minas

6. Comisión Presidencial de Apoyo al Desarrollo Provincial

7. Consejo Nacional de la Persona Envejeciente (Conape)

8. Cuerpo Especializado en Seguridad Aeroportuaria y de la Aviación Civil (Cesac)

9. Dirección General de Embellecimiento de Carreteras y Avenidas de Circunvalación (Digecac)

10. Ejército de la República Dominicana

11. Fuerza Aérea de la República Dominicana (FARD)

12. Ministerio de la Juventud

13. Ministerio de la Mujer

14. Ministerio de la Vivienda, Hábitat y Edificaciones (Mivhed)

15. Oficina Nacional de la Propiedad Industrial (Onapi)

16. Operadora Metropolitana de Servicios de Autobuses (OMSA)

17. Plan de Asistencia Social de la Presidencia (PASP)

18. Sistema Nacional de Atención a Emergencias y Seguridad 9-1-1

19. Tesorería Nacional

20. Ministerio de Cultura

21. Consejo Nacional de Población y Familia (Conapofa)

22. Fondo Patrimonial de las Empresas Reformadas (Fonper)

23. Ministerio de la Presidencia (Mapre)

24. Ministerio de Educación Superior, Ciencia y Tecnología (Mescyt)

Publicación progresiva de los informes

De acuerdo con lo anunciado por la Presidencia el pasado 30 de septiembre, las auditorías correspondientes a sus primeros cuatro años de gestión, comprendidos entre agosto de 2020 y agosto de 2024, serán publicadas de manera progresiva.

Los informes forman parte del sistema de control interno del Gobierno y son independientes de las auditorías y fiscalizaciones que realiza la Cámara de Cuentas de la República Dominicana, organismo responsable del control externo de los recursos públicos.

Al anunciar la medida, el mandatario sostuvo que la divulgación de estos documentos responde a su compromiso con la transparencia y la rendición de cuentas ante la ciudadanía.