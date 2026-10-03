Comienzan trabajos para modernizar el Teleférico de Puerto Plata

El proyecto contempla instalar un teleférico bicable de vaivén, con nuevos sistemas de accionamiento, control, monitoreo y seguridad. ( CEDIDA POR EL MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA )

El Gobierno de la República inició este sábado los trabajos de modernización del Teleférico de Puerto Plata, que sustituirán las actuales cabinas por dos vehículos panorámicos para 55 pasajeros cada uno y renovarán sus componentes técnicos. La entrada en operación está prevista para el primer trimestre de 2028.

El ministro de la Presidencia, José Ignacio Paliza, encabezó el inicio de la intervención, que conservará el recorrido histórico hacia la Loma Isabel de Torres del atractivo turístico inaugurado en 1975.

La obra estará a cargo de la Unidad para la Readecuación de Barrios y Entornos (URBE) y del Consorcio DOMA, integrado por la empresa austríaca Doppelmayr Seilbahnen GmbH y la constructora dominicana Grupo Malespín.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/10/03/whatsapp-image-2026-10-03-at-25823-pm1-d8101164.jpeg El nuevo sistema permitirá movilizar hasta 430 personas por hora en cada sentido. (CEDIDA POR EL MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA) https://resources.diariolibre.com/images/2026/10/03/whatsapp-image-2026-10-03-at-25823-pm-f60ef1fb.jpeg Así serán las nuevas cabinas del Teleférico de Puerto Plata. (CEDIDA POR EL MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA) ‹ >

El proyecto contempla instalar un teleférico bicable de vaivén, con nuevos sistemas de accionamiento, control, monitoreo y seguridad. También comprende la renovación de los cables, la infraestructura eléctrica y las estaciones, así como mejoras de accesibilidad.

Las cabinas actuales, con capacidad aproximada para entre 18 y 20 personas, serán reemplazadas por otras que podrán transportar casi el triple de pasajeros. Según el Ministerio de la Presidencia,

Paliza señaló que la intervención busca mejorar las condiciones de servicio y preservar el valor histórico del teleférico, además de fortalecer la infraestructura que sostiene la actividad turística y económica de Puerto Plata.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/10/03/whatsapp-image-2026-10-03-at-24057-pm1-b67ebaa9.jpeg (CEDIDA POR EL MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA)

"No se trata solamente de sustituir las cabinas. Estamos renovando el sistema de cable, los accionamientos, los controles y mecanismos de seguridad, la infraestructura eléctrica y las estaciones", afirmó el ministro.

Doppelmayr se especializa en la fabricación de teleféricos, funiculares y otros sistemas de transporte por cable para estaciones de esquí, destinos turísticos y redes de transporte urbano.

Durante la actividad, el director general del Instituto Dominicano de Aviación Civil (IDAC), Igor Rodríguez, expresó el respaldo de esa institución, como integrante del Gabinete de Turismo, al proceso de modernización. Destacó la importancia de que la nueva infraestructura cumpla las condiciones técnicas necesarias para ofrecer un servicio seguro y confiable.

Más

La apertura del renovado teleférico dependerá de la conclusión del montaje, las pruebas técnicas y los procedimientos requeridos para su puesta en funcionamiento.

Te puede interesar Paliza anuncia construcción del nuevo teleférico de Puerto Plata comenzará el 30 de septiembre