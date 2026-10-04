Abinader inaugura vía que fortalece la conexión entre el Cibao y San José de Ocoa

Presidente Luis Abinader inaugura carretera Nizao-Sabana Larga-Ocoa y fortalece conexión entre Cibao y Sur. ( CEDIDA POR PRESIDENCIA )

El presidente Luis Abinader inauguró este domingo la carretera Nizao-Sabana Larga-Ocoa, una vía de 14.4 kilómetros que fortalece la conexión entre el Cibao y la región Sur y mejora el acceso de San José de Ocoa a mercados y servicios.

Durante el acto, Abinader destacó que la carretera permitirá facilitar el transporte de la producción agrícola y el desplazamiento de personas y mercancías entre ambas regiones.

"Realmente es la carretera Cibao Sur", expresó el mandatario al referirse al impacto de la obra, que conecta Piedra Blanca y Juan Adrián, en el Cibao, con Rancho Arriba, Nizao, Sabana Larga y San José de Ocoa, y extiende su conexión hacia el Cruce de Ocoa y la carretera Sánchez.

De acuerdo a una nota de prensa de la Presidencia, la infraestructura busca reducir las dificultades que anteriormente enfrentaban los usuarios de esta ruta y favorecer el traslado de productos agrícolas de San José de Ocoa hacia supermercados y hoteles de distintas zonas del país.

El ministro de Obras Públicas y Comunicaciones,

, informó que el Gobierno también trabaja en una

de unos ocho kilómetros en un tramo de la carretera Ocoa-Cruce de Ocoa, donde se producen

recurrentes.

Estrella explicó que los diseños geotécnicos están en proceso de culminación para definir una solución que incluya un nuevo puente y permita mejorar la seguridad y estabilidad de ese tramo.

Además, indicó que el MOPC mantiene trabajos de asfaltado de unos 15 kilómetros y otros proyectos que suman más de 20 kilómetros de intervenciones viales en la provincia.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/10/05/whatsapp-image-2026-10-04-at-73138-pm-1f1a58db.jpeg Carretera Nizao-Sabana Larga-Ocoa. (CEDIDA POR PRESIDENCIA) https://resources.diariolibre.com/images/2026/10/05/whatsapp-image-2026-10-04-at-73144-pm-717f5b0f.jpeg Eduardo Estrella, ministro de Obras Públicas. (CEDIDA POR PRESIDENCIA) ‹ >

Impacto económico

Como parte de la obra fue construido un nuevo puente vehicular sobre el arroyo La Vaca, en Sabana Larga, con una longitud de 19.40 metros y nueve metros de ancho.

La estructura cuenta con cuatro vigas metálicas, cimentación sobre pilotes, estribos, barreras de seguridad tipo New Jersey, señalización horizontal y una acera peatonal.

También se colocaron unos 5,550 metros cúbicos de muros de gaviones para controlar la erosión y proteger la infraestructura y terrenos cercanos ante las crecidas del arroyo.

Los trabajos de la carretera incluyeron fresado, estabilización de la base, imprimación y colocación de carpeta asfáltica, además de obras de drenaje, canaletas, muros de gaviones, revestimiento de taludes, aceras, contenes, puentes y señalización vial.

La gobernadora de San José de Ocoa, Josefa Castillo, resaltó que la carretera permitirá mejorar la salida de los productos agrícolas de la provincia hacia los principales centros de comercialización del país.

La provincia cuenta con producción agrícola a cielo abierto y bajo invernadero, además de atractivos naturales vinculados al ecoturismo.

El senador Aneudy Ortiz señaló que la obra representa una conexión más directa con mercados del Cibao y facilita el acceso de los habitantes de San José de Ocoa al Aeropuerto Internacional del Cibao.

Con la nueva carretera y las intervenciones complementarias, el Gobierno busca consolidar un corredor vial que conecte de manera más directa el Cibao y el Sur y mejore las condiciones de movilidad para residentes, productores, comerciantes y visitantes.