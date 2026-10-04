Este lunes comienzan las vistas públicas para escoger los nuevos jueces de la Suprema Corte

Sesión de trabajo del CNM en el Palacio Nacional, encabezada por el presidente Luis Abinader. ( CEDIDA POR PRESIDENCIA )

El Consejo Nacional de la Magistratura (CNM) inicia este lunes las vistas públicas para entrevistar a los 88 aspirantes preseleccionados para ocupar las seis vacantes que hay en la Suprema Corte de Justicia (SCJ).

El proceso será encabezado por el mandatario Luis Abinader, en su calidad de presidente del Consejo, y se desarrollará en cuatro jornadas, con 22 postulantes en cada una.

Las entrevistas tendrán lugar en el Salón Las Cariátides, ubicado en el tercer nivel del Palacio Nacional.

Una de las seis posiciones que deberá cubrir el CNM corresponde a la presidencia de la Suprema Corte de Justicia, por lo que el proceso también determinará quién asumirá la dirección del máximo tribunal del país.

Las vistas están programadas para los días 5, 6, 8 y 9 de octubre, a partir de las 9:00 de la mañana. El miércoles 7 no habrá sesiones.

La selección de los nuevos integrantes de la alta corte se produce luego de que el pasado 8 de septiembre el órgano confirmó a cinco jueces de la Suprema Corte de Justicia (SCJ). Estos fueron:

Justiniano Montero Montero

Fran Euclides Soto Sánchez

Anselmo Alejandro Bello Ferreras

Samuel Amaury Arias Arzeno

Rafael Vásquez Goico

Proceso de selección

Previo a esto cuatro de sus miembros optaron por no someterse al proceso de evaluación para optar por un segundo período.

Entre quienes no buscaron continuar se encuentra Luis Henry Molina, actual presidente y cuyo período de siete años al frente de la Suprema Corte concluyó en abril de 2026.

Los otros son: Nancy Salcedo Fernández, jueza de la SCJ y secretaria del CNM; María Gerinelda Garabito Ramírez, jueza de la Segunda Sala Penal; y Manuel Ramón Herrera Carbuccia, juez de la SCJ.