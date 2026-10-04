Presidente Abinader inaugura unidades de Hemodiálisis y Pie Diabético en San José de Ocoa. ( CEDIDA POR PRESIDENCIA )

El presidente Luis Abinader inauguró este domingo las nuevas unidades de Hemodiálisis y Pie Diabético del Hospital Provincial San José de Ocoa, servicios que permitirán a pacientes de esta provincia recibir tratamientos especializados sin tener que trasladarse a Santo Domingo u otras demarcaciones.

Durante el acto, el director ejecutivo del Servicio Nacional de Salud (SNS), Julio César Landrón, informó además que el hospital contará con un tomógrafo, como parte de las acciones para ampliar su capacidad diagnóstica.

Landrón destacó que la puesta en funcionamiento de las unidades permitirá acercar la atención especializada a pacientes que requieren tratamientos periódicos y que hasta ahora debían desplazarse fuera de la provincia, con el costo que esto representaba para sus familias.

La Unidad de Hemodiálisis cuenta con 11 sillones de tratamiento, área de aislamiento, sala de observación, consultorio, unidad de trauma para procedimientos, estación de enfermería y otros espacios destinados a la atención de los pacientes.

Mientras, la Unidad de Pie Diabético dispone de consultorios, camas para curas limpias, salas de curas, área para cirugía menor, espacio de reposo y estación de enfermería, con servicios dirigidos a la prevención, evaluación y tratamiento de lesiones asociadas a esta condición.

Ambas unidades fueron construidas con una inversión de RD$93.9 millones, de los cuales RD$89.8 millones correspondieron a la ejecución de la obra y RD$4 millones al equipamiento.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/10/04/whatsapp-image-2026-10-04-at-41432-pm-0c9bf3b5.jpeg Una de las hitaciones del hospital. (CEDIDA POR PRESIDENCIA) https://resources.diariolibre.com/images/2026/10/04/whatsapp-image-2026-10-04-at-41431-pm-a3d0d293.jpeg Unidad de Hemodiálisis y Pie Diabético del Hospital Provincial San José de Ocoa. (CEDIDA POR PRESIDENCIA) https://resources.diariolibre.com/images/2026/10/04/whatsapp-image-2026-10-04-at-41433-pm-8e2a6573.jpeg El director ejecutivo del SNS, Julio César Landrón. (CEDIDA POR PRESIDENCIA) ‹ >

Parte de una red nacional

Landrón explicó que la Unidad de Pie Diabético de San José de Ocoa es la octava de las 10 contempladas para integrar la Red Nacional de Pie Diabético.

En el caso de Hemodiálisis, la unidad de esta provincia es la segunda entregada por el SNS de las 10 previstas para conformar la Red Nacional de Hemodiálisis.

A esta se suman las unidades entregadas en el Hospital Inmaculada Concepción, de Cotuí, y en el Hospital Regional Universitario Dr. Ángel María Gatón, de San Francisco de Macorís, mediante el Ministerio de Vivienda y Edificaciones.

El funcionario también informó que Abinader autorizó la construcción de siete camas para la Unidad de Cuidados Intensivos de Adultos y cinco para la Unidad de Cuidados Intensivos Neonatal, además de la continuidad del remozamiento del hospital provincial.

Inversión en salud

Las intervenciones del SNS en establecimientos de salud de San José de Ocoa representan una inversión de RD$216.05 millones en infraestructura, equipamiento y mantenimiento. Para una segunda etapa de remozamiento del Hospital Provincial San José de Ocoa se contempla una inversión aproximada de RD$200 millones.

La gobernadora de San José de Ocoa, Josefa Castillo, señaló que algunos pacientes debían trasladarse hasta cuatro veces por semana a otras demarcaciones para recibir sus tratamientos.

El senador Aneudy Ortiz destacó que las nuevas unidades permitirán que los pacientes que requieren diálisis permanezcan en la provincia y reciban atención especializada cerca de sus hogares.

Con la apertura de estos servicios, el Hospital Provincial San José de Ocoa amplía su oferta de atención especializada para pacientes con enfermedades crónicas que requieren seguimiento y tratamientos periódicos.