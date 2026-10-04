Abinader reta a comparar 20 años de gobiernos opositores con los seis de su gestión

El presidente de la República, Luis Abinader. ( CEDIDA POR PRESIDENCIA )

El presidente Luis Abinader pidió este domingo comparar las obras ejecutadas durante los seis años de su administración con las realizadas en 20 años de gobiernos del Partido de la Liberación Dominicana (PLD).

"Vamos a comparar 20 contra 6", expresó el mandatario durante la inauguración de la carretera Nizao-Sabana Larga-Ocoa, al destacar las inversiones y proyectos desarrollados por su Gobierno en las distintas provincias del Sur.

Una nota de prensa de la Presidencia indica que el mandatario señaló que durante su gestión se han ejecutado tanto grandes obras de infraestructura como proyectos de impacto comunitario, entre ellos centros educativos, instalaciones deportivas y obras viales.

El mandatario puso especial énfasis en la nueva carretera Nizao-Sabana Larga-Ocoa, al considerar que la vía tiene una importancia estratégica para la producción, el transporte de mercancías y la conexión entre el Sur y el Cibao.

"Esta carretera tiene una trascendencia especial desde el punto de vista de la producción, del transporte de la producción y de todos los campos alrededor", afirmó.

Según explicó, la carretera permitirá facilitar el desplazamiento de personas y productos y fortalecer el intercambio comercial entre ambas regiones.

Importancia de la carretera

La inauguración de la carretera se realizó luego de un Consejo de Gobierno encabezado por Abinader en San José de Ocoa, donde fueron abordadas las principales necesidades y prioridades de la demarcación.

El senador de San José de Ocoa, Aneudy Ortiz, destacó las obras impulsadas por el Gobierno en la provincia y definió la nueva carretera como una vía que trasciende la conexión territorial.

Ortiz afirmó que la obra representa "la apertura de un canal de desarrollo para la región Sur y el Cibao", al facilitar la llegada de los productos ocoeños a mercados importantes.

También señaló que la carretera mejora la conexión de los habitantes de la provincia con el Aeropuerto Internacional del Cibao, lo que amplía las posibilidades de movilidad y comercialización para la zona.